"La Tapera" en llamas: combaten los nuevos focos del PNLA

Durante la jornada de hoy se continúa con la estrategia de combate sostenido en el incendio La Tapera, bajo los lineamientos del Comando Unificado conformado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) del Ministerio de Seguridad Nacional, la Administración de Parques Nacionales y el Gobierno de la Provincia del Chubut.

Acciones en curso

- Se prosigue con las movilizaciones de brigadistas para contener los focos activos del incendio Puerto Café en la Zona Norte del Parque Nacional.

- Las cuadrillas de brigadistas cuentan con el apoyo de embarcaciones aportadas por guías de pesca y pobladores para traslado, y con maquinaria vial para la apertura de cortafuegos y fajas de contención.

- Los medios aéreos complementan esta dinámica de combate combinado, mediante descargas de agua con helicópteros y aviones hidrantes.

Apoyo de la comunidad

- Pobladores y vecinos del área afectada en ambas costas del Río Grande – Futaleufú en la zona de Los Cipreses colaboran con los equipos de apoyo y combate, aportando espacios de sus predios privados para el despliegue logístico y sosteniendo la atención permanente al personal destacado en las bases de Puerto Ciprés y Río al Límite.

Restricciones y recomendaciones

- Debido a la operación intermitente de los medios aéreos, no se permiten los usos náuticos ni las actividades que impliquen presencia de personas en el Embalse Amutui Quimey y sectores del Río Grande – Futaleufú cercanos al incendio La Tapera.

- Se solicita especial atención a los vecinos y visitantes para que respeten los límites de velocidad máxima, y mantengan el tránsito vehicular en situación de alerta, especialmente en zonas de caminos sinuosos y de cornisa.

Información General

- Velocidad máxima en caminos internos del Parque Nacional: 40 km/h.

- Vehículos oficiales tienen prioridad absoluta de paso.

- Se solicita a la comunidad mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Agradecimientos

- Personal de Parques Nacionales de las regionales Norte, Centro y Sur.

- Instituciones nacionales y provinciales (Ejército Argentino, Gendarmería, Policía Federal, Prefectura Naval, INTA, Vialidad Nacional, Municipalidad de Esquel, etc.).

- Federación de Bomberos Voluntarios del Chubut y prestadores turísticos.

