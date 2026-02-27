Hizo un pozo en el fondo de su casa para plantar un árbol y salió petróleo

Un vecino de Km5 se llevó una inesperada sorpresa cuando intentaba realizar un pozo para plantar un árbol en el patio trasero de su vivienda y, tras retirar varias piedras, comenzó a brotar petróleo desde el suelo.

El hecho ocurrió en una casa ubicada sobre calle Ferrocarriles Argentinos, a una cuadra del único semáforo del barrio. Según relató el propietario, al alcanzar aproximadamente un metro diez de profundidad, el líquido oscuro comenzó a emerger sin detenerse. “Estábamos haciendo un pozo para plantar un árbol.

No paraban de salir piedras y en un momento empezó a salir petróleo. En casa ya nos había pasado otras veces cuando hacemos pozos, pero esta vez no paraba de salir”, explicó. El vecino señaló que en el barrio este tipo de situaciones se han naturalizado debido a la historia petrolera de la zona.

“Lo hemos tomado como algo normal y por eso no nos comunicamos con nadie. Inclusive ahora está saliendo como un caño; dejamos de cavar porque se nos agotaron las fuerzas, pero si sigo, seguirá saliendo”, aseguró. El hallazgo reaviva el debate sobre la presencia de restos de actividad hidrocarburífera en sectores urbanos de Km 5, una zona históricamente vinculada a la explotación petrolera en la ciudad.