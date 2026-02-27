Última oportunidad: “La Isla de las Lombrices” se despide de Esquel con dos funciones de gala

El panorama teatral de la ciudad se prepara para un cierre de temporada de alto impacto. “La Isla de las Lombrices”, la obra que ha cosechado elogios y reconocimientos a nivel internacional, se despide definitivamente de los escenarios con dos funciones especiales en el espacio cultural El Jardín (Antártida Argentina 417).

Un delirio telúrico bajo la superficie

Con una atmósfera de fantasía litoraleña y un "banquete tectónico" que remite a la sensibilidad pospandemia, la obra propone una inmersión en lo profundo. Es una celebración del subsuelo donde lombrices, gusanos y criaturas de "infausta calaña" levantan su propio manifiesto vital, burlándose de las convenciones sociales a través de un delirio que es, al mismo tiempo, simple y complejo.

La trama transporta al público a una isla desconocida donde Ambrosio, un teratólogo y cirujano que huye de la Inquisición, naufraga junto a dos marineros. Allí se encuentra con Eisenia y Lumbrico, seres incomprensibles que despiertan su instinto científico de disección. Sin embargo, la isla tiene otros planes: entre danzas orgiásticas y guaranias, Ambrosio descubrirá secretos que emergen de las mismas profundidades de la tierra.

Reconocimiento y talento en escena

La calidad de la propuesta no es casualidad. La obra fue finalista en el certamen nacional Premio Estímulo a la Escritura y fue seleccionada entre más de 400 postulantes de Iberoamérica para la formación en el prestigioso Teatro Finis Terrae de Chile.

El elenco está integrado por destacados artistas locales: Nené Guitart, Jairo Bedoya, Ileana Scaglia, Nuria Etchegno, Graciela Bonansea, Nei Ferreras y Maximiliano Frydman. El equipo técnico se completa con Federico Murtagh (iluminación y gráfica), Julio César Calvo (escenografía), Andrea Pizzolitto (maquillaje y peinado), Tutu Ferreras (producción) y Melisa Stocco (dramaturgia y asistencia de dirección).

Funciones y Reservas

Las últimas dos citas con este universo subterráneo son el viernes 27 y el sábado 28 de febrero a las 21:00 horas. Las entradas tienen un valor de $15.000. Debido a la capacidad limitada del espacio y la expectativa por la despedida, se recomienda realizar reservas con antelación.

Lugar: El Jardín (Antártida Argentina 417)

Reservas: 2945 557251