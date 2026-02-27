Luz verde para las leyes de Pesca y Petróleo: Chubut define su agenda productiva

En una nueva jornada de trabajo legislativo, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia, junto a la de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Ambiente, realizaron este viernes un plenario conjunto para avanzar en el tratamiento de leyes estratégicas para la matriz productiva de Chubut.

Durante el encuentro, encabezado por los diputados María Andrea Aguilera y Emanuel Fernández, se emitieron dictámenes favorables para dos proyectos fundamentales remitidos por el gobernador Ignacio Torres, los cuales incluyen modificaciones sugeridas durante el trabajo técnico en comisiones.

Los proyectos en agenda

Reforma Pesquera (Proyecto N° 5/26): Propone la sustitución de artículos clave de la Ley IX Nº 157 de Política de Desarrollo Pesquero Sustentable. El objetivo es actualizar la normativa vigente para fortalecer la sustentabilidad y la eficiencia de la industria en el litoral chubutense.

Incentivos Petroleros (Proyecto N° 8/26): Busca ratificar el Acta Acuerdo denominada “Derechos de Exportación y Fomento a las Inversiones de Petróleo Convencional”. Esta medida es vital para sostener la actividad en la Cuenca del Golfo San Jorge, incentivando la inversión en pozos convencionales frente al avance de los no convencionales en otras regiones.

Rumbo a la primera sesión del año

Con el despacho de comisión ya firmado, ambos proyectos quedaron en condiciones reglamentarias para ser sometidos a votación en la primera sesión ordinaria del ciclo 2026, que se llevará a cabo el próximo lunes 2 de marzo.

La aprobación de estas leyes se considera prioritaria para la gestión provincial, ya que buscan dar previsibilidad jurídica y fiscal a los dos sectores que representan los mayores ingresos por exportaciones y generación de empleo privado en la provincia.