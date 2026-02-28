Argentina eleva su nivel de seguridad frente a los bombardeos de EE. UU. a Irán

La Oficina del Presidente informó que Javier Milei dispuso en las últimas horas elevar el nivel de seguridad a "ALTO" en todo el territorio nacional argentino, por el conflicto que se desarrolla en Medio Oriente.

Según el comunicado oficial, la medida alcanza a todos los objetivos sensibles, la infraestructura crítica y la comunidad judía, entre otros sectores considerados prioritarios, con el fin de garantizar la integridad, la vida y la libertad de los habitantes en Argentina.

En este marco, el Gobierno nacional indicó que, a través de la cartera ministerial competente, se fortalecerán los esquemas de custodia y seguridad. Entre las acciones previstas se incluye el refuerzo de la protección en representaciones diplomáticas extranjeras con sede en el país.

Además, por instrucción presidencial, el Sistema de Inteligencia Nacional (SI) realizará un monitoreo permanente de la evolución del escenario internacional, en cooperación con agencias extranjeras, para detectar de manera inmediata cualquier posible riesgo o amenaza contra la seguridad nacional.

A su vez, se activó el protocolo de alerta en las fronteras. Esto implica un refuerzo de los controles de ingreso y egreso al país, mayor trazabilidad en los movimientos transfronterizos y la revisión de alertas tempranas en zonas consideradas sensibles.

El esquema de seguridad contempla la coordinación de la Secretaría de Inteligencia de Estado, el Ministerio de Seguridad Nacional a través de la Dirección Nacional de Migraciones y las Fuerzas Federales de Seguridad.