"EE. UU. ha demostrado su desprecio por las normas del derecho internacional y por la paz y la estabilidad regional"

Irán afirmó este sábado que responderá "con decisión" al ataque de Israel y Estados Unidos en el país, ordenado pese a unas conversaciones sobre el programa nuclear iraní entre Teherán y Washington destinadas a evitar un conflicto.

"Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán responderán con decisión a los agresores", advirtió la cancillería iraní en un comunicado, donde también destacó que Irán hizo "todo lo necesario para evitar una guerra".

En ese marco, el Ministerio de Relaciones Exteriores destacó: "Así como estábamos listos para las negociaciones, ahora estamos más preparados que nunca para defender a la nación iraní".

"La renovada agresión militar de Estados Unidos y del régimen sionista contra Irán se produce en un momento en que la República Islámica de Irán había declarado claramente que no buscaba la guerra ni la escalada", indicó el Ministerio de Exteriores.

Según publicó la agencia ANSA, una fuente de seguridad israelí anticipó que los ataques contra Irán continuarán "mientras sea necesario" para "garantizar que el régimen iraní ya no pueda socavar la estabilidad regional e internacional".

Para Irán, "Estados Unidos y el régimen sionista, al cometer esta agresión militar, han demostrado una vez más su desprecio por las normas del derecho internacional y por la paz y la estabilidad regional".

Trump baraja “tomar el control de todo” Irán o retirarse “en dos o tres días”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que baraja varias “vías de salida” tras el ataque conjunto con Israel contra Irán, entre las que están “tomar el control de todo” o retirarse “en dos o tres días”. “Puedo prolongarlo y tomar el control de todo, o terminarlo en dos o tres días y decirles a los iraníes: 'Nos vemos de nuevo en unos años si comienzan a reconstruir (sus programas nucleares y de misiles)”, ha asegurado Trump en una entrevista telefónica con el medio digital estadounidense Axios.

“En cualquier caso, les llevará varios años recuperarse de este ataque”, ha pronosticado. Trump explica en la entrevista que la primera razón que llevó a planear el ataque fue el resultado de las negociaciones nucleares que se llevaron a cabo esta semana en Ginebra. “Los iraníes se acercaron y luego se retiraron, se acercaron y luego se retiraron. De ello deduje que realmente no quieren un acuerdo”, asegura en relación al pacto nuclear que su Gobierno negociaba con Teherán. El segundo motivo han sido las acciones del régimen iraní en los últimos años. “Vi que cada mes hacían algo malo, volaban algo por los aires o mataban a alguien”, ha asegurado