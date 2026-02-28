Pronóstico Esquel: Sábado de lluvias y ráfagas de viento muy fuertes

De acuerdo al pronóstico para este sábado 28 de febrero, los esquelenses deberán estar preparados para un clima típicamente patagónico, donde el viento y la inestabilidad serán los protagonistas.

Cronología del tiempo para el sábado

La jornada comenzará con un cielo mayormente nublado durante la madrugada, con temperaturas mínimas rondando los 10°C y vientos constantes de hasta 50 km/h.

A medida que avance la mañana, la probabilidad de lluvias aisladas aumentará (entre un 10% y 40%), manteniendo una temperatura fresca de 11°C. Es el momento donde las ráfagas comenzarán a sentirse con mayor intensidad, alcanzando los 50 km/h.

Tarde ventosa y noche con paraguas

El pico máximo de temperatura se registrará por la tarde, alcanzando los 20°C. Sin embargo, será el periodo más crítico en cuanto al viento: se espera una condición de "ventoso" con ráfagas que podrían oscilar entre los 70 y 78 km/h provenientes del oeste.

Hacia la noche, el viento disminuirá levemente, pero regresará la probabilidad de lluvias aisladas (10-40%) con una temperatura de 14°C. Las ráfagas nocturnas se mantendrán intensas, situándose entre los 60 y 69 km/h.

Recomendaciones

Ante las fuertes ráfagas previstas para la tarde, se recomienda a los vecinos:

Asegurar objetos que puedan volarse en patios y balcones.

Evitar circular por zonas arboladas ante el riesgo de caída de ramas.

Conducir con extrema precaución en ruta debido a los vientos laterales.



