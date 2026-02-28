20°
22°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 28 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 clima Red43Esquelclima
28 de Febrero de 2026
clima |
Por Redacción Red43

Pronóstico Esquel: Sábado de lluvias y ráfagas de viento muy fuertes

Mañana sábado se espera una temperatura máxima de 20°C, pero con ráfagas de viento que podrían alcanzar los 78 km/h por la tarde. El Servicio Meteorológico también prevé lluvias aisladas durante la mañana y la noche.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

De acuerdo al pronóstico para este sábado 28 de febrero, los esquelenses deberán estar preparados para un clima típicamente patagónico, donde el viento y la inestabilidad serán los protagonistas.

 

Cronología del tiempo para el sábado

 

La jornada comenzará con un cielo mayormente nublado durante la madrugada, con temperaturas mínimas rondando los 10°C y vientos constantes de hasta 50 km/h.

 

A medida que avance la mañana, la probabilidad de lluvias aisladas aumentará (entre un 10% y 40%), manteniendo una temperatura fresca de 11°C. Es el momento donde las ráfagas comenzarán a sentirse con mayor intensidad, alcanzando los 50 km/h.

 

Tarde ventosa y noche con paraguas

 

El pico máximo de temperatura se registrará por la tarde, alcanzando los 20°C. Sin embargo, será el periodo más crítico en cuanto al viento: se espera una condición de "ventoso" con ráfagas que podrían oscilar entre los 70 y 78 km/h provenientes del oeste.

 

Hacia la noche, el viento disminuirá levemente, pero regresará la probabilidad de lluvias aisladas (10-40%) con una temperatura de 14°C. Las ráfagas nocturnas se mantendrán intensas, situándose entre los 60 y 69 km/h.

 

Recomendaciones

 

Ante las fuertes ráfagas previstas para la tarde, se recomienda a los vecinos:

 

Asegurar objetos que puedan volarse en patios y balcones.

 

Evitar circular por zonas arboladas ante el riesgo de caída de ramas.

 

Conducir con extrema precaución en ruta debido a los vientos laterales.

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Espectáculo en el cielo: Seis planetas se alinean este sábado y podrán verse desde Esquel
2
 Ajuste estatal: El Gobierno nacional eliminó el plus por presentismo para empleados públicos
3
 QEPD: Walter Gabriel Rios
4
 Esquel: Estrenan mesas inclusivas y mobiliario reciclado en La Cascada
5
 Esquel: Taccetta confirmó 8 ofertas para el Aeropuerto y obras en la Avenida Ameghino
1
 Esquel se prepara para la inauguración de la renovada Plaza del Cielo
2
 Búsqueda urgente: desapareció en Esquel y piden colaboración a la comunidad
3
 El Gobierno nacional elimina aranceles al aluminio chino: un golpe para Aluar y la industria en Chubut
4
 Samir Said: historia de esfuerzo y compromiso con Esquel
5
 ¿Qué secretos esconden las calles de Esquel? Un adolescente de 15 años lo cuenta en su primer libro
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -