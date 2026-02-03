Torres llevará a la Casa Rosada reclamos para el sector pesquero: retenciones y protección del recurso, los ejes

El gobernador Ignacio Torres, quien encabezó encabezó la conformación de la Mesa de Desarrollo Pesquero y confirmó que elevará mañana miércoles a la Casa Rosada una serie de propuestas vinculadas a la eliminación de retenciones, la protección del recurso y el fortalecimiento de la actividad productiva.

El encuentro se realizó en la Sala de Situación de la Casa de Gobierno y marcó el inicio de un ámbito de trabajo conjunto entre el Estado y los principales actores del sector pesquero, industrial y comercial, en el marco de la Agencia de Inversiones y Comercio Exterior provincial.

Durante la reunión, Torres destacó que la pesca se consolidó como uno de los motores económicos de la provincia, al señalar que en 2025 Chubut alcanzó el mayor nivel de exportaciones de los últimos veinte años, impulsado en gran medida por ese sector estratégico.

El mandatario explicó que la Mesa de Desarrollo Pesquero tendrá como objetivo evaluar la competitividad y los costos operativos para agregar valor a la producción, fomentar el empleo en tierra y mejorar la inserción internacional de los productos, replicando experiencias previas implementadas en otras actividades.

Tras la reunión, el chubutense sostuvo que la pesca es una de las pocas economías regionales que no cuenta con beneficios en materia de derechos de exportación y anticipó que se presentará ante la Nación una propuesta concreta para avanzar en la eliminación de las retenciones.

Según detalló el gobernador, la iniciativa contempla que el ahorro fiscal generado por la eliminación de los derechos de exportación, estimado entre 120 y 160 millones de dólares a nivel país, sea reinvertido en renovación de flota e infraestructura portuaria.

“Es una propuesta que beneficia a la provincia, al sector y también al país, porque mejora la competitividad y facilita el ingreso de divisas”, expresó Torres, al remarcar que la falta de inversión portuaria impacta de manera directa en las exportaciones.

Otro de los ejes centrales del encuentro fue la pesca ilegal en la Milla 201, el área adyacente a la Zona Económica Exclusiva Argentina, donde el mandatario advirtió pérdidas estimadas entre 600 y 1.000 millones de dólares por temporada para el país. El gobernador sostuvo que se trata de una problemática estructural que excede al sector pesquero y que involucra delitos complejos, por lo que anticipó la conformación de una comisión destinada a reforzar la defensa de los recursos marítimos.

Entre las propuestas anunciadas, Torres mencionó un proyecto de ley para otorgar al Estado una mayor injerencia en la trazabilidad de las operaciones portuarias, bajo la figura del Estado rector del puerto, con el objetivo de diferenciar a quienes cumplen con la normativa vigente.

El mandatario remarcó que la Milla 201 impacta de manera directa sobre Chubut, al ubicarse frente a sus costas, y subrayó la necesidad de dar una discusión firme en términos de soberanía y defensa de los recursos naturales.

Torres tiene proyectado retomar el diálogo con autoridades nacionales del área de Relaciones Exteriores para avanzar en una agenda conjunta, al advertir que el crecimiento de la flota ilegal agrava año tras año el perjuicio económico y productivo para la provincia y el país.