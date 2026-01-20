Macri confirmó su visita a Chubut: Cuándo será y qué agenda lo trae a la provincia

El expresidente de la Nación, Mauricio Macri, confirmó que participará en la edición 2026 del Foro PescAR, el encuentro nacional de la industria pesquera que se realizará el 5 de marzo en Puerto Madryn. La presencia del exmandatario fue ratificada por la organización del evento y suma un componente político de alcance nacional a una cita importante para uno de los sectores productivos más fuertes de la Patagonia.

Mauricio Macri visitará Puerto Madryn por el Foro PescAR 2026

Desde la organización señalaron que el objetivo del foro es fortalecer el debate en torno a políticas productivas, sostenibilidad, competitividad y desarrollo federal, en un contexto de cambios económicos y exigencias crecientes en los mercados internacionales.

El Foro PescAR se consolidó como un ámbito de articulación entre los distintos actores de la cadena pesquera, reuniendo a empresarios, cámaras sectoriales, investigadores, representantes gremiales y autoridades nacionales y provinciales. La agenda incluye temas centrales como la gestión responsable de los recursos, la innovación tecnológica, la generación de valor agregado y la inserción de los productos argentinos en el comercio exterior.

Un espacio para la industria pesquera argentina

La primera edición del Foro PescAR se realizó en marzo de 2025, también en Puerto Madryn, y convocó a referentes de todo el país. En aquel encuentro, el eje estuvo puesto en el análisis del futuro de la actividad pesquera y su impacto directo en la economía regional, especialmente en provincias como Chubut, donde el sector es un motor de empleo y desarrollo.

Para la edición 2026, la expectativa es ampliar el alcance del debate y sumar voces con peso político e institucional. En ese marco, la presencia del expresidente Mauricio Macri refuerza al foro como espacio de discusión sobre políticas públicas, inversión y competitividad del sector pesquero.

Organización y objetivos del Foro PescAR

El evento es organizado por la Cámara de la Flota Amarilla de Chubut (CAFACH) y la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP). Ambas entidades impulsan el foro con el objetivo de promover el desarrollo de la cadena de valor pesquera, generar consensos sectoriales y construir propuestas que permitan fortalecer la actividad en el mediano y largo plazo.

O.P.