Luque propone un régimen jubilatorio especial para brigadistas

El diputado nacional por Chubut, Juan Pablo Luque, presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para crear un régimen previsional diferencial destinado a los combatientes de incendios forestales y rurales. La iniciativa busca reconocer las condiciones extremas, el desgaste físico y la exposición permanente al riesgo que caracterizan esta actividad clave para la protección ambiental y de las comunidades.

El proyecto cuenta con acompañamiento de legisladores de distintos bloques y propone reducir la edad y los años de servicio requeridos para jubilarse. En concreto, establece la posibilidad de acceder al beneficio a los 57 años para los varones y a los 52 para las mujeres, con un mínimo de 25 años de aportes, de los cuales al menos 15 deben corresponder a tareas directas de combate del fuego.

En cuanto al financiamiento, la propuesta prevé una contribución patronal adicional y progresiva a cargo exclusivo de los organismos empleadores, tanto nacionales como provinciales, garantizando la sustentabilidad del sistema sin afectar los ingresos de los trabajadores ni generar nuevas cargas fiscales.

Luque sostuvo que el reconocimiento previsional no constituye un privilegio, sino una medida de justicia social frente a una de las tareas más riesgosas del ámbito laboral, especialmente en un contexto de incendios cada vez más frecuentes en la Patagonia.

R.G.