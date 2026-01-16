19°
19°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 16 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad IncendiosJuan Pablo Luque
16 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Luque propone un régimen jubilatorio especial para brigadistas

El diputado chubutense presentó un proyecto de ley que reduce la edad jubilatoria de los combatientes de incendios, en reconocimiento al alto riesgo y desgaste que implica su labor.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El diputado nacional por Chubut, Juan Pablo Luque, presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para crear un régimen previsional diferencial destinado a los combatientes de incendios forestales y rurales. La iniciativa busca reconocer las condiciones extremas, el desgaste físico y la exposición permanente al riesgo que caracterizan esta actividad clave para la protección ambiental y de las comunidades.

 

El proyecto cuenta con acompañamiento de legisladores de distintos bloques y propone reducir la edad y los años de servicio requeridos para jubilarse. En concreto, establece la posibilidad de acceder al beneficio a los 57 años para los varones y a los 52 para las mujeres, con un mínimo de 25 años de aportes, de los cuales al menos 15 deben corresponder a tareas directas de combate del fuego.

 

En cuanto al financiamiento, la propuesta prevé una contribución patronal adicional y progresiva a cargo exclusivo de los organismos empleadores, tanto nacionales como provinciales, garantizando la sustentabilidad del sistema sin afectar los ingresos de los trabajadores ni generar nuevas cargas fiscales.

 

Luque sostuvo que el reconocimiento previsional no constituye un privilegio, sino una medida de justicia social frente a una de las tareas más riesgosas del ámbito laboral, especialmente en un contexto de incendios cada vez más frecuentes en la Patagonia.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Chubut abre preinscripciones 2026 para Centros de Formación Profesional
2
 Alerta en el Atlántico: Qué es la "franja marrón" que preocupa a América y África
3
 "Nos vamos con el corazón lleno": El emotivo testimonio de una turista tras visitar Esquel
4
 El rugby femenino de Esquel convoca a nuevas jugadoras
5
 Hallaron la embarcación hundida en el lago Menéndez
1
 Esquel marchó por sus bosques y brigadistas en una emotiva jornada comunitaria
2
 Hundimiento de una embarcación en el PNLA: ¿Hecho intencional?
3
 Incendio intencional en la RNU La Zeta fue controlado y extinguido
4
 Incendios en Chubut: El fuego sigue activo y advierten que el combate llevará meses
5
 El día después de la lluvia: Cómo sigue el tiempo este lunes en la Comarca
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -