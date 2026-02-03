Arde Trelew: “Coliñir es un diputado nefasto y Cáceres un concejal traidor” dijo el intendente

El intendente de Trelew, Gerardo Merino fue muy duro con sectores de la oposición tras la Emergencia Sanitaria provocada por la rotura de un caño cloacal de más de 50 años que afectó a gran parte de la ciudad durante varios días en la que estuvo sin agua en casi todos los barrios.

Merino explicó que, una vez resuelta la situación, decidió dar explicaciones públicas sobre lo ocurrido y sobre el rol de los distintos actores políticos. “Estuvimos toda la semana abocados a la emergencia, trabajando en el territorio, junto a la cooperativa y al servicio de los vecinos. Era una crisis sanitaria real y había que estar ahí”, sostuvo.

En ese marco, apuntó directamente contra el concejal Rubén Cáceres y el diputado provincial Emanuel Coliñir. “No estuvieron a la altura de las circunstancias. Aprovecharon una situación trágica para difamar y hablar pavadas atrás de un micrófono, cuando deberían haberse puesto a disposición de la ciudad”, afirmó el mandatario municipal.

Las críticas más duras llegaron al referirse al diputado provincial. “Coliñir es un diputado nefasto. No trajo un solo proyecto para Trelew ni hizo un solo aporte. La ciudadanía tiene que saber quién está del lado de Trelew y quién está en contra”, lanzó Merino durante una entrevista radial.

Sobre Cáceres, el intendente fue igualmente contundente y lo acusó de traicionar al Radicalismo. “Terminó siendo un traidor al partido y a la ciudadanía. La gente lo votó por la Unión Cívica Radical, no por las ideas libertarias. Cambiarse la camiseta en medio del río no le hace bien a la ciudad”, remarcó.

Finalmente, Merino llamó a dejar de lado las especulaciones electorales y enfocarse en soluciones concretas. “El que quiera jugar a la política que se vaya a su casa. Acá hay que gobernar y aportar proyectos para mejorar Trelew. Las críticas sin propuestas no conducen absolutamente a nada”, concluyó.

Fuente: Radio 3