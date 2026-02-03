¿Sabés hacer sapito? Anotate al primer campeonato patagónico

El Primer Campeonato de Sapito Patagonia se celebra en Bariloche el 14 de febrero.

Organizado por Cerveza Patagonia, el certamen continúa una tendencia que crece en distintos paises del mundo que cuentan con lagos y lagunas dispuestas a un truco tradicional y llamativo, que existe, según registros, desde la antigua Grecia.

Este evento oficializa el "sapito" (lanzar piedras para que reboten sobre el agua) como Deporte Nacional Patagónico.

Para hacer un buen "sapito", no solo hay que lanzar una piedra, sino seleccionarla, plana y elipsoide sobre el agua (lago, río o mar) para que rebote la mayor cantidad de veces antes de hundirse.

Se logra con un tiro bajo y paralelo al agua, haciendo girar la piedra con los dedos pulgar y mayor.

El campeonato será en Playa Sin Viento de Lago Moreno, km 24.7 Bariloche.

