Marcos Aga alcanzó una gran victoria en la Ruta de los Valles

(Por Carlos “el Chavo” Ortiz, desde Futaleufú – Chile) Tenía el número 1 en su bicicleta y demostró una vez mas que está en un nivel superlativo. Tiene como objetivo participar en Rio Pinto, pero para llegar a Córdoba (y no sufrirlo) el nivel tiene que ser por demás alto.

Marcos Aga tiene talento, perseverancia y corazón para prepararse de la mejor manera

Y desde hace varios meses que lo está haciendo. La Ruta de los Valles fue una escala por demás importante y ganó la carrera con mucha solvencia. Lo hizo con su amigo Marcos León de Bariloche.

Una carrera con grandes corredores, pero además con un circuito por demás exigente que tiene de todo. Grandes subidas, mucho de sendero, cruzar un vado, cruzar una pasarela. Son 82km a puro Mountain Bike y no es para cualquiera.

La experiencia y el talento de Marcos Aga fue más que suficiente para alcanzar este domingo el primer puesto en los 82km de la Ruta de los Valles, competencia que tuvo lugar en Futaleufú.

Aga hizo un registro de 2hs 57min 35seg, superando en el sprint final a Marcos León de Bariloche, en tanto el tercero fue Willy Lloyd de la ciudad de Trelew, quien llegó a 2min 42seg detrás del ganador.

Por el lado de las mujeres, la victoria fue para Natalia Dutto, de El Bolsón, quien pudo hacer un tiempo de 3hs 46min 15seg, en tanto Carla Bassani logró el segundo lugar llegando a 3min 12seg de la ganadora.

Por su parte, la tercera mujer en llegar a la meta fue Romina Milla, de Trelew.

En lo que respecta, a la etapa Promocional, la victoria quedó en poder de Alex Millapinda (Futaleufú), superando a Martin Cárdenas y a Luis Cayulef, quienes completaron el podio. Claro que debemos remarcar el gran trabajo de Luis Cayulef, quien logró además el primer puesto en su categoría.

También es para destacar la victoria de Javier Almendra, del grupo Futuro Sobre Ruedas, quien se impuso en los 15km.

El tiempo de Javier ha sido de 35min 57seg, superando por 20 segundos a Valentino Lloyd, en tanto los esquelenses Morena Caninqueo (la mujer más rápida), Emili Orias y Gustavo Caninqueo completaron los primeros cinco lugares.

Tomaron parte de esta carrera, sumando la distancia de 82km de Desafío Total, los 36km de la Promocional y los 15km del Primer Desafío, además de los peques quienes corrieron en la jornada del sábado, más de 320 corredores, récord para esta competencia.

La 15° edición de la Ruta de los Valles estuvo organizada por la Municipalidad de Futaleufú a través de la Unidad de Deportes, dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO). Contó con el apoyo de distintos organismos estatales de Chile y una veintena de comercios locales y regionales quienes apuntalaron esta carrera que ya está en el corazón de todos los patagónicos, de un lado y del otro de la frontera (ampliaremos).