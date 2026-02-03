18°
18°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 03 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 pais
03 de Febrero de 2026
pais |
Por Redacción Red43

Paseaban en auto con las ventanillas bajas y pasó lo peor: la fatal invasión de una “nube” de avispas

Aunque lograron salir del vehículo, las picaduras causaron la muerte de un hombre de 62 años. Dos mujeres que lo acompañaban debieron se atendidas en un hospital y salvaron su vida. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La zona rural de San Carlos Centro, provincia de Santa Fe, fue protagonista de una tragedia el sábado por la tarde, cuando Benito Fernández, de 62 años, su esposa y su cuñada quedaron en medio de una “nube” de avispas mientras recorrían el lugar. El hombre falleció, mientras las mujeres resultaron heridas y debieron ser trasladadas al hospital.

 

El hecho ocurrió alrededor de las 18 en el paraje conocido como Olivares. La víctima fatal y su esposa, oriundos de Granadero Baigorria, se desplazaban en el auto acompañados de la hermana de la mujer.

 

De acuerdo con la información recabada por medios locales, el vehículo circulaba con las ventanillas bajas cuando, de manera repentina, una densa nube de avispas ingresó al habitáculo. Ante la situación, los ocupantes detuvieron el auto y descendieron para intentar escapar del ataque.

 

Sin embargo, apenas abandonaron el vehículo, los tres fueron alcanzados por los insectos y sufrieron múltiples picaduras. En medio de la desesperación, el hombre colapsó a pocos metros del auto y quedó tendido en el suelo.

 

Una de las mujeres logró comunicarse con familiares, quienes acudieron rápidamente al lugar y trasladaron a ambas heridas al hospital local.

 

Bomberos Voluntarios de San Carlos Centro acudieron tras el llamado de emergencia y encontraron al hombre inconsciente, aún rodeado por el enjambre, lo que dificultó las tareas de rescate. Posteriormente, una ambulancia trasladó a Fernández al Hospital Pedro Suchón, donde ingresó prácticamente sin signos vitales.

 

Pese a las maniobras de reanimación cardiopulmonar realizadas por el personal médico, el hombre falleció. Según se informó, una condición alérgica preexistente habría sido determinante en el desenlace fatal.

 

En tanto, la esposa de la víctima fue asistida por vómitos y malestar general, y recibió el alta médica esa misma noche. La cuñada, vecina de San Carlos Centro, presentó un cuadro más grave con dificultad respiratoria y dolores intensos, por lo que permaneció internada hasta la mañana del domingo.

 

Desde el Hospital Pedro Suchón indicaron que se trata de un episodio poco habitual en la localidad y recordaron la importancia de buscar atención médica inmediata ante picaduras de avispas, especialmente en personas con antecedentes alérgicos.
 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 María Elena Ledesma QEPD
2
 Chubut: profesorados y nuevas tecnicaturas abren su segunda etapa de inscripción
3
 Provincia deposita los haberes de empleados públicos y jubilados
4
 El mapa del fuego: el incendio en Los Alerces se expande sin control hacia el Este
5
 Álvarez advierte que el Concejo investigará la denuncia por irregularidades en la zona protegida del cerro La Torta
1
 Edith Estrada Prieto QEPD
2
 Nación acordó declarar la Emergencia Ígnea tras el reclamo de los gobernadores
3
 Solidaridad Internacional: Canadá aporta fondos para combatir los incendios en Chubut
4
 Esquel suma prevención de incendios en Alto Rio Percy
5
 Provincia sigue reforzando el combate de los incendios en la cordillera
País
pais |
Por Red43 -
pais |
Por Red43 -
País
pais |
Por Red43 -
pais |
Por Red43 -
País
pais |
Por Red43 -
pais |
Por Red43 -