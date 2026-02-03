Paseaban en auto con las ventanillas bajas y pasó lo peor: la fatal invasión de una “nube” de avispas

La zona rural de San Carlos Centro, provincia de Santa Fe, fue protagonista de una tragedia el sábado por la tarde, cuando Benito Fernández, de 62 años, su esposa y su cuñada quedaron en medio de una “nube” de avispas mientras recorrían el lugar. El hombre falleció, mientras las mujeres resultaron heridas y debieron ser trasladadas al hospital.

El hecho ocurrió alrededor de las 18 en el paraje conocido como Olivares. La víctima fatal y su esposa, oriundos de Granadero Baigorria, se desplazaban en el auto acompañados de la hermana de la mujer.

De acuerdo con la información recabada por medios locales, el vehículo circulaba con las ventanillas bajas cuando, de manera repentina, una densa nube de avispas ingresó al habitáculo. Ante la situación, los ocupantes detuvieron el auto y descendieron para intentar escapar del ataque.

Sin embargo, apenas abandonaron el vehículo, los tres fueron alcanzados por los insectos y sufrieron múltiples picaduras. En medio de la desesperación, el hombre colapsó a pocos metros del auto y quedó tendido en el suelo.

Una de las mujeres logró comunicarse con familiares, quienes acudieron rápidamente al lugar y trasladaron a ambas heridas al hospital local.

Bomberos Voluntarios de San Carlos Centro acudieron tras el llamado de emergencia y encontraron al hombre inconsciente, aún rodeado por el enjambre, lo que dificultó las tareas de rescate. Posteriormente, una ambulancia trasladó a Fernández al Hospital Pedro Suchón, donde ingresó prácticamente sin signos vitales.

Pese a las maniobras de reanimación cardiopulmonar realizadas por el personal médico, el hombre falleció. Según se informó, una condición alérgica preexistente habría sido determinante en el desenlace fatal.

En tanto, la esposa de la víctima fue asistida por vómitos y malestar general, y recibió el alta médica esa misma noche. La cuñada, vecina de San Carlos Centro, presentó un cuadro más grave con dificultad respiratoria y dolores intensos, por lo que permaneció internada hasta la mañana del domingo.

Desde el Hospital Pedro Suchón indicaron que se trata de un episodio poco habitual en la localidad y recordaron la importancia de buscar atención médica inmediata ante picaduras de avispas, especialmente en personas con antecedentes alérgicos.

