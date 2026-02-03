A las piñas en un museo: encontró a su ex con el nuevo novio y todo terminó en un escándalo

Momentos de máxima tensión y sorpresa se vivieron este fin de semana en uno de los espacios culturales más concurridos de Mar del Plata, cuando dos hombres protagonizaron una violenta pelea a golpes en el interior del Museo MAR, ante la mirada atónita de visitantes y familias que recorrían el lugar.

El episodio ocurrió el pasado domingo por la tarde en el hall principal del Museo MAR, ubicado en la intersección de Félix U. Camet y López de Gomara, una zona de alto tránsito turístico durante la temporada de verano. De acuerdo a lo que trascendió, el conflicto se desató cuando un hombre se encontró de manera inesperada con su expareja, quien se encontraba acompañada por su actual pareja.

Según relataron testigos presenciales, el cruce derivó en una discusión verbal cada vez más acalorada, que en cuestión de segundos escaló hasta convertirse en una pelea física, con golpes de puño entre los dos hombres. La situación generó un clima de tensión generalizada dentro del museo, donde varias personas intentaron intervenir para separar a los involucrados y evitar que el enfrentamiento pasara a mayores.

Uno de los visitantes que se encontraba en el lugar registró la secuencia con su teléfono celular, y las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde el video se viralizó en pocas horas. En el material audiovisual se puede observar cómo los hombres se agreden mutuamente mientras otros visitantes, visiblemente sorprendidos, tratan de calmarlos y alejarlos.

La persona que filmó el episodio relató posteriormente al portal marplatense 0223 que la pelea tuvo su origen en un conflicto sentimental: “La discusión empezó cuando un hombre se cruzó con su exnovia, que estaba con su nueva pareja. Se dijeron cosas y enseguida se fueron a las manos”, explicó.

Desde el Museo MAR, dependiente del gobierno provincial, indicaron que el altercado fue controlado rápidamente gracias a la intervención del personal de seguridad, que logró separar a los protagonistas y restablecer el orden en el hall central del edificio. No se informó oficialmente sobre personas heridas ni sobre la intervención de fuerzas policiales, aunque el hecho generó preocupación entre quienes se encontraban recorriendo las muestras.

Pese al violento episodio, desde la institución señalaron que el museo continuó funcionando con normalidad tras el incidente y que no fue necesario evacuar el edificio ni suspender actividades programadas. “Fue una situación puntual que se resolvió rápidamente”, indicaron fuentes del lugar.