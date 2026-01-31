23°
pais
Por Redacción Red43

Quería ver el amanecer en la playa, pero todo salió mal: la maniataron y violaron

La chica tiene 15 años. También atacaron al novio que nada pudo hacer. El sujeto los amenazó primero con un cuchillo. Después del hecho se fugo y todavía lo buscan.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un caso policial conmueve por estas horas a la localidad bonaerense de Miramar, ubicada a unos pocos kilómetros de Mar del Plata. Una adolescente de 15 años denunció que fue abusada sexualmente por un hplaya peombre que la atacó con un cuchillo a la salida de un boliche.

 

Según informaron fuentes del caso al diario La Capital, el violento episodio ocurrió pasadas las 4 de la mañana del jueves, luego de que la turista y su novio, un joven de Miramar de la misma edad, salieran de un boliche ubicado en las cercanías de la avenida Costanera y calle 37.

 

Tras retirarse del local bailable, decidieron ir a ver el amanecer a la playa. Cuando se acercaban a la orilla del mar, fueron atacados por un hombre que los amenazó con una navaja, los obligó a tirarse al suelo y los maniató. Luego, el agresor abusó de la adolescente y escapó con los teléfonos de las víctimas, evitando que pudieran llamar a la policía. Los celulares fueron hallados unos metros más adelante.

 

El novio de la víctima pudo desatarse y correr en busca de ayuda. Tras la denuncia, se inició un operativo para identificar y detener al abusador, aunque por el momento no hubo resultados positivos.

 

