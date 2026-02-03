Los números de las precipitaciones en Esquel

Las precipitaciones registradas entre el día de ayer y la jornada de hoy en la cordillera chubutense representan un alivio en el marco de la lucha contra los incendios forestales que afectan a la región. De acuerdo a los datos aportados por el Servicio Meteorológico Nacional desde su base en el Aeropuerto de Esquel.

En la ciudad de Esquel, la estación midió 6,6 milímetros, mientras que en Pueblo Carao el registro alcanzó los 2,8 milímetros. En Trevelin, se informó una acumulación de 5,6 milímetros, y en Lago Puelo se registraron 6,1 milímetros de precipitaciones.

Si bien los valores no son elevados, las lluvias contribuyen a mejorar la humedad del ambiente y del combustible vegetal, generando condiciones más favorables para las tareas de contención y control del fuego que se desarrollan en distintos puntos de la cordillera.

R.G.