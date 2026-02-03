18°
Martes 03 de Febrero de 2026
03 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Esquel se prepara para celebrar sus 120 años con importantes inauguraciones

El Secretario de Gobierno, Diego Austin, destacó el avance de diversos proyectos y obras de infraestructura que serán presentados en el marco del próximo aniversario de la ciudad cordillerana.
Por Redacción Red43

El ritmo de trabajo en la administración municipal se ha intensificado con el objetivo de llegar al aniversario local con resultados tangibles. Diego Austin explicó que existe un fuerte compromiso por parte de todo el equipo de gestión para cumplir con los plazos previstos. En ese sentido, el funcionario manifestó que se está trabajando en todo sentido en este último tiempo y aseguró que gracias a Dios se están pudiendo concretar un montón de proyectos, de inversiones y de perspectivas que tiene la gestión del Intendente Matías Taccetta.

 

La proximidad de los festejos centrales marca la agenda de las diversas áreas operativas. Austin remarcó la importancia histórica de la fecha al señalar que no son pocos, son 120 años que cumple nuestra ciudad y amerita justamente una serie de anuncios y de presentaciones que eran necesarias. Aunque aclaró que su secretaría no ejecuta las obras directamente, destacó la labor de espacios verdes y obras públicas, adelantando que hay cuestiones que van a ser sorpresa y otras que ya son visibles para los vecinos que transitan la zona.

 

Uno de los proyectos más significativos para esta etapa es la intervención en la Plaza del Cielo, un espacio que promete renovar el perfil de la ciudad. El secretario calificó esta obra como un hito esperado por la comunidad y afirmó que la verdad que va a ser un antes y un después de la Plaza del Cielo. Según sus palabras, se trata de un sueño que se planteó hace muchísimo tiempo y que en esta gestión, con muchísimos esfuerzos, se pudo llevar adelante, convirtiéndose en un lugar que será anhelado por toda la provincia.

 

Por último, el funcionario se refirió al esfuerzo cotidiano del personal y a las tareas de mantenimiento que se realizan en puntos estratégicos como la terminal de ómnibus. Destacó que estas mejoras se llevan a cabo de forma directa, mencionando que eso se está haciendo con recurso propio, con personal propio y que se está mejorando toda nuestra estructura municipal. Austin concluyó que el análisis definitivo sobre el impacto de estos trabajos se podrá realizar una vez terminada la fiesta del aniversario en nuestra ciudad.

 

 

 

 

 

E.B.W. 

 

 

