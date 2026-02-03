Febrero en La Trochita: más salidas y novedades del paseo insignia de la cordillera

"La Trochita" confirmó el calendario de salidas para febrero.

Hoy martes 3 de febrero comenzó el nuevo mes de recorridos y el último será el próximo 28 de febrero.

El Viejo Expreso Patagónico, dependiente del Gobierno del Chubut, informó el programa de salidas dispuesto para febrero en el tramo que conecta a la ciudad de Esquel y la Comunidad Nahuelpan.

Atento a un verano donde el tren administrado por el Ministerio de Producción provincial es uno de los atractivos turísticos más visitados es que se confirmaron las salidas para el segundo mes del año.

El primer recorrido de febrero será hoy martes 3, teniendo continuidad el jueves 5, sábado 7, martes 10, jueves 12, sábado 14, martes 17, jueves 19, sábado 21, martes 24, jueves 26 y sábado 28.

Cabe señalar que, en todos los casos, el viaje a bordo de la centenaria formación ferroviaria dará inicio en la Estación Esquel a las 10 horas, previendo el regreso para las 13 horas aproximadamente.

Las personas interesadas en hacer el recorrido y disfrutar de una experiencia única que mezcla historia, naturaleza, turismo y cultura pueden gestionar el ticket en la página web www.latrochita.org.ar o en agencias de turismo.