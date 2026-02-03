18°
18°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 03 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Rosarionatacion
03 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Matías Bottoni: el camino de un deportista que no se rinde y su próximo desafío en Barcelona

A nueve meses del accidente que cambió su vida, el joven nadador rosarino enfoca todas sus fuerzas en una rehabilitación intensiva de ocho horas diarias y en un viaje a España que promete tecnología de vanguardia para su recuperación.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Tras el accidente ocurrido en mayo de 2025 en el Parque Olímpico, el panorama inicial para Matías Bottoni era desolador, con un diagnóstico que sugería una cuadriplejia permanente. Sin embargo, su mentalidad de atleta ha sido el motor de una evolución que hoy le permite mover los brazos y controlar el tronco. Con una disciplina inquebrantable, Matías cumple actualmente una rutina de ocho horas diarias de rehabilitación que incluye hidroterapia, kinesiología y terapia ocupacional, demostrando que su voluntad sigue intacta frente a las limitaciones físicas actuales.

 

El siguiente gran paso en su recuperación se sitúa en Barcelona, específicamente en el prestigioso Instituto Guttmann. Este centro es reconocido a nivel mundial por su especialización en lesiones medulares y por contar con tecnología que aún no está disponible en Argentina, como exoesqueletos avanzados y terapias robóticas personalizadas. Para Matías, este viaje representa mucho más que un tratamiento médico; es la oportunidad de acceder a un salto de calidad en su movilidad y de salir de la monotonía hospitalaria para conectar con un entorno más accesible y motivador.

 

A pesar de los obstáculos logísticos y el esfuerzo económico que implica el tratamiento en el exterior, la familia Bottoni mantiene una fe inamovible en el progreso del joven. El objetivo en España es trabajar profundamente en la motricidad fina de sus manos y explorar todas las alternativas que la ciencia ofrece para mejorar su autonomía. Matías encara esta etapa con la misma determinación con la que antes buscaba superar sus tiempos en la pileta, convencido de que cada pequeño avance es una victoria en su carrera más importante.

 

 

 

 

E.B.W. 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 María Elena Ledesma QEPD
2
 Chubut: profesorados y nuevas tecnicaturas abren su segunda etapa de inscripción
3
 Provincia deposita los haberes de empleados públicos y jubilados
4
 El mapa del fuego: el incendio en Los Alerces se expande sin control hacia el Este
5
 Álvarez advierte que el Concejo investigará la denuncia por irregularidades en la zona protegida del cerro La Torta
1
 Edith Estrada Prieto QEPD
2
 Nación acordó declarar la Emergencia Ígnea tras el reclamo de los gobernadores
3
 Solidaridad Internacional: Canadá aporta fondos para combatir los incendios en Chubut
4
 Esquel suma prevención de incendios en Alto Rio Percy
5
 Provincia sigue reforzando el combate de los incendios en la cordillera
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -