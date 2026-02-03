Se restableció el servicio de energía en Puerto Patriada

Luego del trabajo realizado por trabajadores municipales, de la Dirección General de Servicios Públicos y de cuadrillas contratadas para poda y limpieza, se logró finalizar la nueva traza de más de 5000 metros que lleva energía a Puerto Patriada.

El incendio iniciado el pasado 5 de enero quemó gran parte del posteado y cables que brindaban servicio a viviendas y emprendimientos cercanos al lago Epuyén.

Durante las últimas semanas se realizaron trabajos con maquinaria pesada para diagramar una nueva traza, se limpiaron los alrededores del nuevo tendido y se instalaron postes, cables y transformadores nuevos.

En la jornada de ayer se normalizó el funcionamiento del sistema interconectado provincial de 33 kV, lo que permitió restablecer el abastecimiento eléctrico en la zona, luego de dos semanas de brindar energía con generadores.

Los trabajos consistieron en ejecutar 5.000 metros de línea de media tensión de 13,2 kV y 800 metros de línea de baja tensión, con la instalación de 70 postes de 10,5 metros, el tendido de 15.000 metros de cable, la colocación de 250 aisladores y 90 crucetas.

Los trabajos fueron realizados por 30 agentes de la Dirección General de Servicios Públicos, pertenecientes a las Delegaciones Noroeste y Rawson, con el apoyo de cuatro camiones grúa y maquinaria vial aportada por la municipalidad y personal de campo contratado para realizar tareas de poda y limpieza a fin de evitar roturas con posibles caídas de árboles.

SL