Incendio en la Comarca: El fuego sigue activo en El Blanco

A casi un mes de haberse iniciado, el incendio que comenzó el 5 de enero en Puerto Patriada transita una etapa determinante: el 85% del perímetro se encuentra contenido, aunque el operativo continúa activo y sin margen para la relajación. Así lo confirmó el Parte Nº 33, emitido este lunes 2 de febrero a las 22.30, por el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), organismo dependiente de la Secretaría de Bosques.

El dato central del informe vuelve a poner el foco en el sector del Arroyo El Blanco, que permanece activo en todo su perímetro. Allí se concentran los esfuerzos diarios de brigadistas y maquinaria, en un escenario que combina vegetación diversa, topografía compleja y un verano que todavía exige máxima vigilancia.

Un incendio que cambia de fase, no de riesgo

Aunque la palabra “contenido” marca un punto de inflexión respecto de las semanas más críticas, el incendio no está extinguido. La superficie afectada aún está en proceso de determinación, y el fuego impactó sobre matorral, bosque implantado y bosque nativo.

En este momento, el desafío no es frenar el avance descontrolado (como ocurrió en los primeros días) sino evitar reactivaciones, detectar puntos calientes y consolidar las líneas de defensa construidas.

Trabajo silencioso y estratégico en cada sector

Durante la jornada del lunes, 158 personas participaron del operativo total, con tareas distribuidas en distintos puntos:

La Burrada y Km 6 de El Coihue: brigadistas de las bases de Epuyén y El Maitén realizaron recorridos específicos para la detección de puntos calientes .

Zona “Tinelli”: personal de la BNS SMNF – AFE trabajó sobre focos secundarios en un área de ñirantal , construyendo líneas y realizando enfriamientos donde fue posible desplegar equipos de agua.

El Retamal: uno de los sectores más exigentes. Allí se combatieron focos activos con herramientas manuales y equipos de agua, mientras la maquinaria pesada avanzó en la apertura de fajas, con apoyo constante de cisternas y autobombas para asegurar el abastecimiento.

Los medios aéreos operaron a requerimiento del personal de línea.

Lo que viene: recorridas, fajas y enfriamiento profundo

Para este martes, el parte oficial anticipa la continuidad de recorridos en La Burrada y El Coihue, mientras que en El Retamal la maquinaria seguirá trabajando en la apertura de una faja que rodee el foco activo y avance hacia una zona alta.

Además, se mantendrán cisternas, autobombas y equipos de agua para sostener las tareas de enfriamiento, consolidar lo logrado y evitar retrocesos.

Un incendio que exige memoria y constancia

El incendio de Puerto Patriada ya no ocupa los titulares de emergencia extrema, pero sigue escribiendo su historia día a día. En esta nueva fase, el protagonismo es del trabajo constante, de las decisiones técnicas y de una vigilancia que no baja la guardia.

El fuego no se apaga solo cuando deja de avanzar, sino cuando cada punto caliente deja de ser una amenaza.

