Vialidad Nacional realiza trabajos de mantenimiento en la Ruta 259 camino al límite con Chile

Las tareas de perfilado y mantenimiento de calzada comenzaron hoy entre el puente del Arroyo Rifleros y Los Cipreses. Se solicita a los conductores extremar las precauciones al transitar por el sector.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El 13° Distrito de Vialidad Nacional informó que, durante la jornada de este martes 3 de febrero, se están llevando a cabo importantes trabajos de conservación sobre la Ruta Nacional 259, en el tramo que une el paraje Los Cipreses con el empalme de la Ruta Provincial 17.

 

Las tareas consisten en el mantenimiento de la calzada de ripio y el perfilado de banquinas, utilizando maquinaria pesada (motoniveladoras) en el trayecto comprendido entre el puente del Arroyo Rifleros y la localidad de Los Cipreses.

 

Desde el organismo nacional confirmaron que estas labores, fundamentales para garantizar la transitabilidad en la ruta que comunica a Trevelin con el paso internacional hacia Chile, continuarán durante el miércoles 4 de febrero.

 

Recomendaciones para los conductores

Debido a la presencia de equipos viales y operarios trabajando sobre la calzada, se emitió un aviso de precaución extrema. Se recomienda a los vecinos y turistas:

 

  • Reducir la velocidad en las zonas de trabajo.

     

  • Respetar las indicaciones de los banderilleros y la señalización transitoria.

     

  • Tener en cuenta que las tareas de perfilado pueden generar presencia de polvo o ripio suelto.

     

Para quienes deseen consultar el estado actualizado de otras rutas nacionales dentro de la provincia de Chubut, pueden hacerlo a través del sitio oficial: www.argentina.gob.ar/rutasnacionales.



M.G

 

