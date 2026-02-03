Restaurar el bosque tras el fuego: el INTA capacita a vecinos en la cosecha de semillas nativas

La magnitud de los incendios forestales en la región ha despertado una necesidad colectiva de acción. "La gente tiene mucho interés en hacer algo para imaginarse un futuro de vuelta con bosques", señaló Teresa Schinelli, jefa de la Agencia de Extensión Rural del INTA Esquel, quien cuenta con casi 30 años de experiencia en la producción de especies nativas.

Sin embargo, Schinelli aclaró que la restauración ambiental no es un proceso inmediato: “No se puede salir a plantar inmediatamente donde se quemó”. Según explicó, la naturaleza requiere que primero colonicen el suelo especies herbáceas y anuales que devuelvan la materia orgánica y estructura al terreno empobrecido por el fuego. Solo después de este proceso, el suelo está apto para recibir especies forestales más delicadas, como lo son las nativas.

Capacitación para un "vivero propio"

Ante la demanda social, el INTA repetirá este sábado 7 de febrero la capacitación sobre "Cosecha y acondicionamiento de semillas de especies forestales nativas". El curso busca transmitir conocimientos técnicos para identificar la madurez de la semilla, cómo cosecharla y cómo conservarla correctamente.

Este es solo el primer paso de un ciclo que continuará en abril y junio, meses en los que se enseñará a producir las plantas y armar pequeños viveros domiciliarios: "Queremos que la gente sepa cuánto cuesta en esfuerzo y conciencia la producción de estas plantas. Si usamos técnicas naturales, toma entre dos y tres años tener un ejemplar apto para llevar al campo", detalló Schinelli.





Fechas y cupos

La respuesta de la comunidad ha sido masiva: el sábado pasado, el campo experimental recibió a 120 personas, superando todas las expectativas.

En Esquel: La charla de este sábado tiene un cupo de 60 personas (por capacidad del salón). La inscripción se realiza mediante un formulario en las redes sociales de INTA Esquel . Schinelli aseguró que, de completarse el cupo, se abrirán nuevas fechas a la brevedad.

En la Comarca: El martes 24 de febrero, a las 10:00 horas, la capacitación se trasladará a la Casa de la Cultura de El Hoyo, sin necesidad de inscripción previa debido a la amplitud del salón.

Límites y esperanza

La especialista también recordó que existen límites jurisdiccionales: "Uno no puede entrar a Parques Nacionales con plantas bajo el brazo, pero sí hay áreas de reserva provincial donde se podrá intervenir". Schinelli se mostró optimista sobre el compromiso vecinal: "Iniciamos el 2026, yo creo que para el 2029 vamos a tener una gran cantidad de plantas en la zona para llevar a campo".







M.G