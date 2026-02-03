14°
18°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 03 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Red43incendioTrenCordoba
03 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Pánico en el Tren de las Sierras: un vagón se incendió con 120 pasajeros a bordo

El siniestro ocurrió en La Calera mientras la formación viajaba desde Cosquín. Hubo escenas de angustia y una evacuación masiva de emergencia. Una menor fue hospitalizada por inhalación de humo, pero no hay heridos de gravedad.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Momentos de extrema tensión y angustia se vivieron este lunes por la tarde en la localidad de La Calera cuando una formación del Tren de las Sierras comenzó a incendiarse en pleno recorrido. El siniestro se desató alrededor de las 20 horas, mientras la unidad se dirigía desde Cosquín hacia la capital cordobesa.

 

Evacuación de emergencia y heridos leves

 

A bordo de la formación viajaban 130 personas, entre ellas familias y grupos de músicos, quienes debieron abandonar los vagones de manera instantánea ante el avance de las llamas y el humo. Según informaron fuentes policiales y de Bomberos, el operativo de evacuación fue efectivo y se desarrolló sin que se produjeran víctimas de gravedad.

 

A pesar de la magnitud del incendio, que alcanzó parcialmente a otros vagones por cercanía, el saldo fue de cuatro pasajeros trasladados al hospital local para controles preventivos. Entre los afectados se encuentra una niña, quien fue hospitalizada por inhalación de humo, aunque las autoridades sanitarias aclararon que su cuadro no reviste gravedad.

 

La investigación en curso

 

El Ministerio de Seguridad de Córdoba confirmó que el fuego fue rápidamente controlado por las dotaciones de bomberos que acudieron al lugar. "Alrededor de 120 personas debieron ser evacuadas de distintos vagones por prevención", indicaron oficialmente.

 

La fiscalía interviniente ya inició las pericias correspondientes para determinar las causas que originaron el foco ígneo. Mientras avanzan las investigaciones, el episodio reavivó el debate sobre el estado de mantenimiento y las condiciones de seguridad de las unidades ferroviarias que conectan los valles turísticos de la provincia.

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Provincia deposita los haberes de empleados públicos y jubilados
2
 María Elena Ledesma QEPD
3
 Un telegrama definió un despido: El error que le costó caro a la empresa
4
 Martes de lluvia y rotación de vientos en la cordillera
5
 “Apartado de sus funciones”: la situación del empleado Municipal encontrado ebrio al volante
1
 Edith Estrada Prieto QEPD
2
 Nación acordó declarar la Emergencia Ígnea tras el reclamo de los gobernadores
3
 Solidaridad Internacional: Canadá aporta fondos para combatir los incendios en Chubut
4
 Esquel suma prevención de incendios en Alto Rio Percy
5
 Provincia sigue reforzando el combate de los incendios en la cordillera
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -