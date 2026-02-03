Pánico en el Tren de las Sierras: un vagón se incendió con 120 pasajeros a bordo

Momentos de extrema tensión y angustia se vivieron este lunes por la tarde en la localidad de La Calera cuando una formación del Tren de las Sierras comenzó a incendiarse en pleno recorrido. El siniestro se desató alrededor de las 20 horas, mientras la unidad se dirigía desde Cosquín hacia la capital cordobesa.

Evacuación de emergencia y heridos leves

A bordo de la formación viajaban 130 personas, entre ellas familias y grupos de músicos, quienes debieron abandonar los vagones de manera instantánea ante el avance de las llamas y el humo. Según informaron fuentes policiales y de Bomberos, el operativo de evacuación fue efectivo y se desarrolló sin que se produjeran víctimas de gravedad.

A pesar de la magnitud del incendio, que alcanzó parcialmente a otros vagones por cercanía, el saldo fue de cuatro pasajeros trasladados al hospital local para controles preventivos. Entre los afectados se encuentra una niña, quien fue hospitalizada por inhalación de humo, aunque las autoridades sanitarias aclararon que su cuadro no reviste gravedad.

La investigación en curso

El Ministerio de Seguridad de Córdoba confirmó que el fuego fue rápidamente controlado por las dotaciones de bomberos que acudieron al lugar. "Alrededor de 120 personas debieron ser evacuadas de distintos vagones por prevención", indicaron oficialmente.

La fiscalía interviniente ya inició las pericias correspondientes para determinar las causas que originaron el foco ígneo. Mientras avanzan las investigaciones, el episodio reavivó el debate sobre el estado de mantenimiento y las condiciones de seguridad de las unidades ferroviarias que conectan los valles turísticos de la provincia.



