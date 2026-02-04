Aventura combinada en 28 de Julio: cabalgatas y Río SUP para enamorar a los visitantes

La Municipalidad de 28 de Julio, a través de su Dirección de Turismo, presentó una innovadora propuesta recreativa para el próximo 14 de febrero que busca posicionar a la localidad como un referente del turismo activo en la región. Emilia Arriagada, responsable del área, en diálogo con RED43 destacó que esta iniciativa surge de un esfuerzo articulado con emprendedores locales para dar respuesta al creciente interés de los visitantes por experiencias que permitan un contacto directo y profundo con el entorno natural. Se trata de la primera vez que el municipio implementa una modalidad combinada que integra una travesía ecuestre con la práctica de Stand Up Paddle en las aguas del río Chubut.

La jornada está diseñada como un retiro de descanso y desconexión del ruido urbano, comenzando con una cabalgata por los senderos rurales que culminará en un almuerzo tradicional protagonizado por el cordero patagónico al asador. Tras el banquete, los participantes podrán sumergirse en la experiencia del Río SUP, una actividad que viene ganando adeptos por su tranquilidad y perspectiva única del paisaje ribereño. Para cerrar el encuentro, se organizará una mateada comunitaria con productos regionales a la orilla del río, fomentando un espacio de intercambio y disfrute entre vecinos y turistas.

Desde la organización informaron que, si bien ya se registra una importante cantidad de anotados, todavía quedan cupos disponibles para quienes deseen sumarse a esta aventura. Los interesados en consultar costos o realizar reservas deben comunicarse directamente con la Dirección de Turismo al teléfono 284 38 39 47. Esta propuesta no solo busca diversificar la oferta turística del pueblo, sino también poner en valor el trabajo de los prestadores locales y la belleza escénica del valle inferior.

E.B.W.