Operativo masivo: 500 combatientes y medios aéreos enfrentan el fuego en la Cordillera

El Gobierno de la Provincia del Chubut, a través del Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), mantiene un despliegue de máxima intensidad para contener los incendios que afectan a la región cordillerana. Con un ejército de 500 combatientes y un robusto apoyo logístico de medios aéreos y maquinaria pesada, el combate se libra hoy en frentes críticos bajo condiciones de riesgo que no dan tregua.





Lluvias insuficientes y riesgo persistente

Aunque el cielo trajo algo de humedad, el informe técnico del SPMF es contundente: las precipitaciones no superaron los 8 mm, un volumen insuficiente para extinguir los núcleos calientes en el bosque denso. Este breve respiro no modifica el índice de peligro, que continúa siendo elevado. Según las autoridades, los próximos días serán "propicios para la ocurrencia de focos en simultáneo", lo que obliga a mantener todos los recursos en alerta máxima.



Frentes activos y defensa de viviendas

El operativo se divide en sectores estratégicos para optimizar el uso de helicópteros con helibalde, aviones hidrantes y maquinaria de gran porte como topadoras y motoniveladoras:





Según lo informado por el Comando Unificado, en la zona de la Villa Lago Rivadavia y Simón Marchand durante la jornada de ayer no se registraron reactivaciones. En tanto, en Pinar de Geréz y Cañadón de Eco Aldea, el personal ingresó en un sector con presencia de viviendas para detectar y trabajar sobre puntos calientes, contenidos con líneas con herramientas manuales y equipos de agua. Al final del día no se observaron puntos calientes en cercanías de las infraestructuras.

Además, en el sector de Piedras Bayas se trabajó con camiones cisterna para realizar enfriamientos en la cola del incendio y liquidación de puntos calientes, y se hicieron recorridos sobre el área afectada y el perímetro. En las zonas de Pampa de Sarsa y Villarino también se trabajó con herramientas manuales y se operó con helicóptero con helibalde para sostener con enfriamientos los trabajos. En el sector de Goya, se construyeron líneas con herramientas manuales, y se contó con apoyo de una autobomba de la Policía de Buenos Aires.

Para este miércoles, el personal efectuará recorridos y observaciones sobre el perímetro de la zona del incendio, se reforzarán las líneas cortafuegos con herramientas manuales y se realizarán tareas de contención de puntos calientes y tareas de enfriamientos con equipos de agua y autobombas.

Puerto Patriada

En este sector, el personal se distribuyó en El Retamal, donde se utilizaron herramientas manuales y se realizaron recorridos para detección de puntos calientes sobre el perímetro; y en la zona conocida como “Tinelli”, en la que se trabajó con equipos de agua para efectuar enfriamientos. El personal contó con el apoyo de medios aéreos y una topadora para afianzar los trabajos.

Para este miércoles, se continuarán con los recorridos en las zonas trabajadas y en los sectores de La Burrada y El Coihue. Se espera que la temperatura máxima alcance los 19°C y una mínima humedad relativa del 35%, con viento del oeste de 25 – 35 km/h con ráfagas.



El desafío para este miércoles

Para la jornada de hoy, las condiciones meteorológicas vuelven a poner a prueba la logística. El factor determinante será el viento del Oeste, lo que podría complicar la navegación aérea y reavivar puntos que se encontraban contenidos.

El plan para hoy incluye reforzar las líneas cortafuego de forma manual y realizar vuelos de observación permanentes para detectar columnas de humo antes de que el viento las transforme en nuevos frentes de avance.





