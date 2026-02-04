¡Es hoy! Vuelven las Peñas Callejeras de Lago Puelo

Tras haber sido suspendida al inicio de la temporada por el incendio que se desató el pasado 5 de enero en Puerto Patriada y que afectó gravemente a la Comarca Andina, la Peña Callejera retoma su actividad este miércoles 4 de febrero en Lago Puelo, en un contexto marcado por la reconstrucción colectiva y la solidaridad.

La propuesta se desarrollará desde las 21:30 horas, en calle Las Mutisias, entre la plaza y el hospital, y contará con música en vivo, micrófono abierto y opciones gastronómicas, en una noche que vuelve a poner en valor el encuentro en el espacio público.

Una pausa obligada por el fuego

La temporada de peñas había sido interrumpida como consecuencia directa del incendio originado en Puerto Patriada, que desde principios de enero generó una situación de emergencia en toda la Comarca. Durante esas semanas, la prioridad estuvo puesta en el combate del fuego y en la asistencia a las personas afectadas, lo que llevó a suspender actividades recreativas y culturales.

En ese marco, la reanudación de la Peña Callejera no solo representa el regreso de una propuesta cultural, sino también un gesto de acompañamiento a una comunidad que aún atraviesa las consecuencias del desastre.

Cultura y compromiso social

Varias de las personas que impulsan estas peñas, además de ser artistas y gestores culturales, mantienen un fuerte compromiso social. Durante la emergencia, estuvieron activamente involucrados en tareas solidarias, colaborando con distintas iniciativas de apoyo y acompañamiento.

Esa misma impronta solidaria atraviesa la edición de este miércoles: parte de lo recaudado será destinado a sostener a quienes continúan trabajando en el incendio y sus contingencias, reafirmando el rol de la cultura como herramienta de acompañamiento y organización.

Música en vivo

La noche contará con la presentación en vivo de Vivas.4, además de un músico invitado sorpresa para abrir la jornada.

La propuesta gastronómica estará a cargo de Palín Posetto e incluirá sanguches de carne mechada y tartas de verdura. Lo recaudado ayudará a sostener el trabajo autogestivo de los organizadores.

El sonido y la técnica estarán a cargo de la Agrupación Al Encuentro, que acompaña la propuesta desde el trabajo colectivo y el compromiso territorial.

Se recomienda llevar asiento y abrigo, y tener en cuenta que la actividad se suspende en caso de mal tiempo.

“La esperanza le pertenece a la vida, es la vida misma defendiéndose”, compartieron en la invitación a la Peña Callejera: una frase de Julio Cortázar que resume el espíritu con el que la propuesta vuelve a ocupar la calle en Lago Puelo.

O.P.