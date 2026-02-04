Presentan “Los 5 Elementos”, una muestra colectiva que interpela sobre el cuidado de la Patagonia

Este sábado 7 de febrero a las 20 horas, el Museo Artístico Histórico de El Bolsón (MAHBO) será escenario de la inauguración de “Los 5 Elementos”, una muestra colectiva impulsada por Constelación Creativa, un grupo de artistas de distintas zonas del país que, desde el arte, propone una reflexión profunda sobre el cuidado y la protección de la Patagonia.

La exposición reúne obras de 18 artistas visuales y se presenta como una invitación a mirar el territorio patagónico más allá de su postal turística, abordándolo como un espacio habitado, atravesado por conflictos ambientales, incendios y consecuencias sociales que se repiten cada verano.

La entrada será libre y gratuita, y la muestra podrá visitarse desde el 8 de febrero hasta los primeros días de abril, en el horario de 8 a 20 horas.

Arte nacido del dolor y la urgencia ambiental

Según explicó Gisela Guastavino, la propuesta comenzó a gestarse hace más de un año, en el contexto de los grandes incendios que afectaron a la Patagonia.

“La preocupación por lo que estaba pasando nos atravesó a todas. Desde ahí surgió la necesidad de construir una muestra que recorra la Patagonia desde el fuego, la tierra, el aire, el agua y el éter, y cómo estos elementos se ven alterados por los incendios que vivimos todos los veranos”, señaló.

Las obras, realizadas en distintas técnicas pictóricas y visuales, expresan el dolor, el esfuerzo y las pérdidas que generan estos eventos extremos: viviendas afectadas, trabajos interrumpidos y comunidades marcadas por la emergencia ambiental.

Red artística federal y colaborativa

Por su parte, Andrea Cressatti, artista visual de Neuquén capital, remarcó el carácter federal y autogestivo del proyecto. “Somos artistas de todo el país. Muchas estamos lejos geográficamente, por eso trabajamos de manera virtual, con reuniones por Zoom, grupos de WhatsApp y acuerdos colectivos. Todo fue muy construido desde lo colaborativo”, explicó.

La muestra fue pensada desde una mirada colectiva, tanto en su contenido como en su identidad. El nombre Constelación Creativa surgió de un proceso de consenso entre mujeres artistas, entendiendo al grupo como una constelación: múltiples voces, trayectorias y miradas que se articulan en un mismo mensaje.

Obras que buscan generar eco en la comunidad

“Los 5 Elementos” propone que cada visitante se acerque a las obras desde su propia experiencia vital. “Cada persona recibe la obra desde lo que le duele, desde lo que vive, desde lo que cree. Muchas de las piezas fueron construidas desde ese dolor, pero también desde el amor y el deseo de que el mensaje llegue”, señaló Cressatti.

Parte de las obras estarán a la venta, con la expectativa de que el mensaje artístico continúe su recorrido en los hogares de quienes las adquieran.

Como bonus para el público, quienes visiten la exposición recibirán una entrada gratuita para Laberinto Patagonia.

