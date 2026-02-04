Recta final para la Plaza del Cielo: llegan juegos modernos y nueva iluminación

Iván Pereira, Gerente de la Unidad Ejecutora de Proyectos Municipales de Esquel, detalló el fuerte despliegue que la Secretaría de Obras Públicas y el área de Espacios Verdes están realizando en la Plaza del Cielo. Las cuadrillas trabajan actualmente en la reparación y el reacondicionamiento de las veredas, además de avanzar en el revoque y pintura de los sectores recuperados. Aseguran que se está finalizando el listado de materiales para ejecutar un nuevo tendido de luminarias, elemento que se considera fundamental dentro del proyecto integral. Según explicó el funcionario, el objetivo es llegar al aniversario de la ciudad con un avance sustancial que permita inaugurar este espacio renovado.

La propuesta busca dotar a la ciudad de un espacio público con una estética contemporánea y funcional. Pereira destacó que se trata de una plaza nueva y moderna con una temática muy definida que servirá como un punto de interés tanto para residentes como para visitantes. En este sentido, manifestó su expectativa sobre el impacto social de la obra al señalar que "creemos que va a ser una apuesta y un atractivo a la ciudad muy fuerte y los vecinos esperemos que respondan con esta plaza y con este lugar". El proyecto no solo contempla la estética, sino también la creación de un punto de encuentro que los ciudadanos sientan como propio.

En cuanto al equipamiento recreativo, se confirmó que los nuevos juegos están en la etapa final de embalaje para su traslado a Esquel. Antes de su instalación, la empresa a cargo debe realizar el acondicionamiento de los suelos con la colocación de pisos de goma, garantizando la seguridad y durabilidad de las estructuras. Pereira enfatizó el ritmo de trabajo actual afirmando que "se nota mucho el avance de estos días, de cómo van avanzando cada una de las obras" en el predio. Con el arribo de los materiales previsto para las próximas semanas, el municipio encara la fase decisiva del proyecto, asegurando que "ya estamos en el tramo final, creemos que en las próximas semanas ya van a estar llegando todos los materiales y los juegos a la ciudad".

E.B.W.