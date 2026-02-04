17°
18°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 04 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Red43EsquelChubutInternet
04 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Conectividad: Chubut instaló antenas de internet en el Arroyo Bagillt y Lago Vintter

A través de la Secretaría de Pesca se garantizó el acceso a internet en puntos estratégicos. La medida optimiza el trabajo técnico en la Piscicultura y fortalece los controles en la zona de Río Pico.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En el marco de las políticas de modernización, la Secretaría de Pesca garantizó el acceso a internet en puntos estratégicos. La medida optimiza el trabajo técnico, ofrece red libre para visitantes y brinda apoyo clave en el operativo contra los incendios.

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Pesca que conduce Andrés Arbeletche, concretó esta semana la instalación de nuevas antenas de internet en áreas clave administradas por la Dirección de Pesca Continental. La iniciativa busca fortalecer la comunicación en zonas remotas, optimizar la fiscalización y mejorar la experiencia de quienes visitan los complejos productivos de la región.

 

Equipamiento fijo y móvil

 

El director de Pesca Continental, Pablo Buono, detalló que el organismo recibió un grupo de cinco antenas: dos fijas y tres móviles. Estas últimas han sido instaladas en unidades terrestres y embarcaciones oficiales, permitiendo que el personal mantenga conectividad constante mientras realiza sus tareas de campo.

 

Impacto en la Piscicultura y Lago Vintter

 

Uno de los dispositivos fijos ya se encuentra operativo en la Estación de Piscicultura "Arroyo Bagillt", ubicada sobre la Ruta 259, cerca del límite con Chile. Esta mejora no solo beneficia las tareas operativas del área técnica, sino que también ofrece una red libre para los visitantes que se acercan a conocer este complejo productivo emblemático de la Patagonia.

 

Por otro lado, la segunda antena fija será destinada al puesto del Lago Vintter, en cercanías de Río Pico. "Es un punto estratégico desde donde hacemos base para las tareas de fiscalización, control y los programas de conservación del recurso ictícola", explicó Buono.

 

Apoyo en la emergencia ígnea

 

Más allá de las funciones específicas del área, el funcionario destacó un uso prioritario dado el contexto actual de la región: las antenas móviles ya se encuentran funcionando en camionetas y lanchas que la Dirección de Pesca Continental puso a disposición para colaborar con los operativos de control de incendios forestales. Gracias a esta tecnología, los equipos de emergencia cuentan con una herramienta de comunicación vital en zonas donde antes la señal era inexistente.


 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Heroico: Bomberos de Esquel y Corcovado salvan viviendas rodeadas por el fuego
2
 Usurpó una casa en Esquel, intentó huir y fue detenida
3
 No tienen paz: una misteriosa explosión destruyó un nicho en un cementerio patagónico
4
 De Rawson a Esquel: trasladan los cráneos hallados en el basural para pericias forenses
5
 Incendio en el PNLA: El mapa satelital muestra una leve mejoría tras las precipitaciones
1
 Edith Estrada Prieto QEPD
2
 Nación acordó declarar la Emergencia Ígnea tras el reclamo de los gobernadores
3
 Solidaridad Internacional: Canadá aporta fondos para combatir los incendios en Chubut
4
 Esquel suma prevención de incendios en Alto Rio Percy
5
 Provincia sigue reforzando el combate de los incendios en la cordillera
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -