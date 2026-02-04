Conectividad: Chubut instaló antenas de internet en el Arroyo Bagillt y Lago Vintter

En el marco de las políticas de modernización, la Secretaría de Pesca garantizó el acceso a internet en puntos estratégicos. La medida optimiza el trabajo técnico, ofrece red libre para visitantes y brinda apoyo clave en el operativo contra los incendios.



El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Pesca que conduce Andrés Arbeletche, concretó esta semana la instalación de nuevas antenas de internet en áreas clave administradas por la Dirección de Pesca Continental. La iniciativa busca fortalecer la comunicación en zonas remotas, optimizar la fiscalización y mejorar la experiencia de quienes visitan los complejos productivos de la región.

Equipamiento fijo y móvil

El director de Pesca Continental, Pablo Buono, detalló que el organismo recibió un grupo de cinco antenas: dos fijas y tres móviles. Estas últimas han sido instaladas en unidades terrestres y embarcaciones oficiales, permitiendo que el personal mantenga conectividad constante mientras realiza sus tareas de campo.

Impacto en la Piscicultura y Lago Vintter

Uno de los dispositivos fijos ya se encuentra operativo en la Estación de Piscicultura "Arroyo Bagillt", ubicada sobre la Ruta 259, cerca del límite con Chile. Esta mejora no solo beneficia las tareas operativas del área técnica, sino que también ofrece una red libre para los visitantes que se acercan a conocer este complejo productivo emblemático de la Patagonia.

Por otro lado, la segunda antena fija será destinada al puesto del Lago Vintter, en cercanías de Río Pico. "Es un punto estratégico desde donde hacemos base para las tareas de fiscalización, control y los programas de conservación del recurso ictícola", explicó Buono.

Apoyo en la emergencia ígnea

Más allá de las funciones específicas del área, el funcionario destacó un uso prioritario dado el contexto actual de la región: las antenas móviles ya se encuentran funcionando en camionetas y lanchas que la Dirección de Pesca Continental puso a disposición para colaborar con los operativos de control de incendios forestales. Gracias a esta tecnología, los equipos de emergencia cuentan con una herramienta de comunicación vital en zonas donde antes la señal era inexistente.





