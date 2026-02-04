17°
Miércoles 04 de Febrero de 2026
"No podemos ser insensibles": el pedido de los abogados ante la catástrofe cordillerana

El Colegio de Abogados de Esquel solicitó al Superior Tribunal de Justicia que se congelen los plazos procesales. La medida responde a la declaración de "zona de desastre" por los incendios que castigan a la Comarca.
La gravedad de los incendios forestales que azotan a la zona cordillerana ha comenzado a impactar de lleno en el funcionamiento institucional y administrativo de la región. Este miércoles 4 de febrero, el Colegio Público de Abogados de la Circunscripción Judicial de Esquel emitió un comunicado oficial informando que ha solicitado formalmente al Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Chubut la suspensión de todos los términos y plazos procesales para la jurisdicción de Lago Puelo.

 

La medida surge como respuesta directa al Decreto Nacional Nº 73/26, que declaró la emergencia ígnea y zona de desastre en la provincia. Desde el Colegio de Abogados subrayaron que las condiciones extremas —sequía, vientos intensos y daños ambientales significativos— no solo ponen en peligro la vida de los habitantes, sino que imposibilitan el normal ejercicio de la actividad jurídica y el cumplimiento de los tiempos legales.

 

Una obligación ética

En un fuerte mensaje dirigido tanto a sus colegiados como a la sociedad en general, el Directorio de la institución expresó que el Poder Judicial no puede permanecer "impávido e insensible" frente a la magnitud de la catástrofe.
"Es una obligación ética adoptar las medidas que estén al alcance para facilitar la vida de las personas afectadas", reza el comunicado, fundamentando que muchos profesionales y ciudadanos se encuentran abocados a la protección de sus bienes y la seguridad de sus familias.

 

A la espera de una resolución

La solicitud ya fue elevada al Máximo Tribunal Provincial y se aguarda una resolución inminente. Desde el Colegio de Abogados aseguraron que, una vez notificada la decisión del STJ, se comunicará de forma inmediata a todos los matriculados.

 

Esta medida busca llevar tranquilidad a los abogados y sus clientes en la Comarca Andina, evitando que la emergencia climática derive en perjuicios legales adicionales por el vencimiento de plazos en medio de la crisis.



 

 

