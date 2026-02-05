Chubut abre la convocatoria para Becas Postdoctorales Cofinanciadas con el CONICET

El Gobierno del Chubut, mediante la Secretaría de Ciencia y Tecnología, oficializó el lanzamiento de la Convocatoria a Becas Postdoctorales Cofinanciadas 2026, desarrollada en conjunto con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Esta iniciativa busca potenciar la formación académica de profesionales que posean título de doctorado y tengan interés en ejecutar proyectos de investigación científica dentro del territorio provincial. Las becas cuentan con una duración estipulada de tres años, con fecha de inicio prevista para el primero de agosto de 2026, y se centran en abordar temáticas que resulten prioritarias para el desarrollo regional.

Para este ciclo se concursarán tres cupos totales, destinados exclusivamente a aspirantes que ya hayan realizado la defensa de su tesis doctoral o entregado los ejemplares definitivos de la misma. Los proyectos presentados deben alinearse con los lineamientos políticos de ciencia y tecnología de la provincia o responder a necesidades específicas del sector productivo y social chubutense. No obstante, una comisión interdisciplinaria evaluará también aquellas propuestas que aporten soluciones innovadoras en ámbitos ambientales, culturales o territoriales, aunque no figuren explícitamente en la agenda inicial.

Un requisito indispensable para formalizar la inscripción ante el CONICET es obtener previamente el aval de la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Chubut. Los interesados deberán cargar su plan de trabajo, currículum y documentación académica en la plataforma de gestión del Sistema Científico Chubutense entre el 19 y el 25 de febrero de 2026. Es fundamental que los postulantes gestionen con antelación la firma de la autoridad máxima de su institución de trabajo propuesta, ya que este documento es necesario para solicitar el respaldo provincial.

Una vez recibidas las solicitudes, un equipo conformado por representantes de diversos ministerios y secretarías, como Educación, Salud, Producción y Ambiente, evaluará el impacto de las propuestas. Los avales aprobados se comunicarán el 27 de febrero, permitiendo a los investigadores completar su postulación en el sistema SIGEVA de CONICET. La inscripción definitiva en dicho sistema nacional se regirá por un cronograma según la terminación del DNI, extendiéndose desde el 2 hasta el 6 de marzo de 2026.

Cabe resaltar que, aunque la provincia otorga el aval institucional basado en la relevancia territorial, el proceso de evaluación científica final y la gestión de las becas corresponden exclusivamente a las comisiones asesoras del CONICET. Para obtener detalles adicionales sobre las bases, condiciones y canales de contacto para consultas técnicas, el organismo provincial ha dispuesto toda la información necesaria en su sitio web oficial y en el portal de convocatorias nacional.

