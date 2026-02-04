Caída de los testaferros: Detuvieron a Alex Saab y Raúl Gorrín en Venezuela

En un giro inesperado, el exministro y el dueño de Globovisión fueron capturados en la madrugada de este miércoles en un operativo conjunto entre el SEBIN y el FBI. Ambos, señalados como los principales testaferros del régimen, aguardan su extradición a los Estados Unidos.



Una operación que sacude los cimientos del poder económico vinculado al chavismo, el empresario colombo-venezolano Alex Saab y el magnate de los medios Raúl Gorrín fueron detenidos este miércoles 4 de febrero de 2026 en territorio venezolano. El procedimiento, ejecutado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) con la colaboración de agencias estadounidenses, marca un punto de no retorno tras la caída del gobierno de Nicolás Maduro el pasado mes de enero.

La caída de Alex Saab: de ministro a detenido

Alex Saab, quien hasta hace apenas dos semanas se desempeñaba como Ministro de Industrias y Producción Nacional, fue capturado alrededor de las 2 AM. El operativo conjunto con el FBI se produce poco después de que Saab fuera reemplazado en su cargo por Luis Villegas, tras la operación militar que depuso a Maduro el pasado 3 de enero.

Considerado por la justicia internacional como el cerebro detrás de los movimientos de fondos del gobierno de Maduro, Alex Saab cuenta con un extenso y complejo historial judicial en los Estados Unidos. Su nombre saltó a los titulares globales en 2020, cuando fue arrestado en Cabo Verde y posteriormente extraditado a Miami bajo cargos de lavado de dinero. Sin embargo, en 2023, recuperó su libertad tras un polémico canje de prisioneros acordado entre Washington y Caracas, a cambio de la liberación de ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela.

A pesar de aquel beneficio, las acusaciones en su contra siguen vigentes: se le atribuye el desvío de más de 350 millones de dólares mediante un esquema de corrupción que incluyó contratos fraudulentos para la construcción de viviendas sociales y el cobro de sobreprecios en el plan de alimentos subsidiados conocido como CLAP.

Raúl Gorrín: el dueño de Globovisión también tras las rejas

Casi simultáneamente, las autoridades capturaron a Raúl Gorrín, dueño del canal de noticias Globovisión. Gorrín ya figuraba en la lista de los más buscados de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) por el pago de sobornos que ascienden a los 159 millones de dólares.

La justicia de Florida acusa a Gorrín de conspiración para el lavado de dinero y de haber financiado una vida de lujos para altos funcionarios venezolanos, incluyendo la compra de yates, jets privados, caballos de campeonato y relojes de alta gama mediante empresas fantasma y el uso del Banco Peravia en República Dominicana.

Hacia la extradición

La detención de ambos empresarios, confirmada por fuentes de inteligencia de EE. UU. y medios como Reuters y Caracol Radio, representa un avance clave en la desarticulación de la red de financiamiento del gobierno anterior.

Actualmente, tanto Saab como Gorrín permanecen bajo custodia del SEBIN. Se espera que en las próximas horas se definan los protocolos para su traslado a los Estados Unidos, donde enfrentarán múltiples cargos por corrupción, sobornos internacionales y lavado de activos.