Luego de una vida de espera, Betty Melinao ya tiene gas natural en su hogar

Para los antiguos pobladores del Barrio Cañadón de Bórquez, la llegada del gas natural no es solo una mejora en los servicios, sino un cambio de vida radical. Así lo siente Betty Melinao, vecina nativa del sector y hermana de los fundadores del barrio, quien finalmente dejó atrás las épocas de la leña y el rigor del clima tras concretar la conexión definitiva en su vivienda.

Betty conoce profundamente lo que significa vivir en la sombra del cañadón. Relata que en invierno, cuando se baja el sol, la nieve no se retira con facilidad y le exige un esfuerzo constante con la pala para despejar los accesos. Mientras observa cómo el sol limpia rápidamente el faldeo de enfrente, ella ha tenido que lidiar con temperaturas extremas que dificultaban cada tarea cotidiana. Durante años, junto a su madre, la leña fue el único recurso disponible, y más recientemente las garrafas, que apenas duraban diez días y obligaban a calentar agua en ollas o pavas para poder bañarse.

Esta nueva realidad también representa un alivio fundamental para su salud y su trabajo. Betty se dedica al tejido y al hilado, actividades que realiza sentada durante muchas horas. El frío persistente dentro de la casa no solo incomodaba su labor, sino que afectaba su bienestar físico. Con la instalación de los nuevos artefactos, que incluyen termotanque, cocina y calorama, ahora vislumbra un invierno diferente donde podrá tejer con comodidad y resguardo.

Para lograr este avance, la vecina accedió a un préstamo que cancelará mes a mes, una inversión que considera necesaria frente al alto costo y la incomodidad que representaba el sistema anterior. Sin embargo, su alegría no es individual. Al recordar el sacrificio que implica acarrear leña, Betty manifiesta su deseo de que el servicio se extienda pronto a todos sus vecinos, porque conoce en carne propia las dificultades de quienes todavía no cuentan con este beneficio esencial en el barrio.

E.B.W.