La caída del cerro en Comodoro: la triste noticia para vecinos que ya no podrán volver a sus casas

El Municipio de Comodoro Rivadavia recibió el informe geotécnico elaborado por un equipo interdisciplinario de profesionales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, integrado por geólogos e ingenieros, que realizó un análisis integral de la ladera sur del cerro Hermitte.



El estudio permitió sistematizar información clave y establecer distintos escenarios de análisis para los barrios Médanos, Sismográfica, El Marquesado y Los Tilos, a partir de relevamientos técnicos específicos y metodologías complementarias.



El documento constituye una base técnica sobre la cual profundizar estudios de mayor alcance. En ese sentido, desde el Municipio se valoró especialmente el aporte de la Universidad y se coincidió en la necesidad de continuar con instancias de análisis interdisciplinario de mayor complejidad, incorporando especialistas y empresas con experiencia en obras geotécnicas de gran escala. Por esta razón, este miércoles llegarán a la ciudad especialistas que trabajarán en el estudio definitivo del macizo y la obra geotécnica que se deberá realizar sobre la ladera sur.



Tres escenarios: nuevos estudios para Médanos

El trabajo incluyó observaciones en campo, relevamientos con drones, estudios geofísicos mediante tomografías eléctricas y perforaciones exploratorias, herramientas que posibilitaron caracterizar el comportamiento del subsuelo y de las estructuras geológicas en profundidad. A partir de estos datos, los especialistas desarrollaron un modelo geotécnico preliminar que aporta un diagnóstico detallado de cada sector y sienta las bases para la planificación de futuras acciones.



En relación al barrio Médanos, el informe permitió identificar la presencia de un plano potencial de deslizamiento ubicado a unos 19 metros de profundidad, que debajo del barrio se encuentra entre los 10 y 13 metros y que no se ha manifestado en superficie. Un modelo geotécnico permitió estimar que el volumen de material potencialmente inestable ronda los 3,5 millones de metros cúbicos, lo que genera un desequilibrio estructural y requiere el inicio de estudios de ingeniería para analizar la posibilidad de intervención.



Los especialistas señalaron que el comportamiento del cerro en ese sector está condicionado por la existencia de un nivel geológico de alta resistencia, lo que explica la estabilidad observada hasta el momento. A partir de este diagnóstico, se propusieron líneas de trabajo orientadas a profundizar el conocimiento del subsuelo para poder planificar los trabajos específicos que se deberían realizar en el sector.



En cuanto al barrio Sismográfica, el estudio determinó que no es habitable y presentó diferentes escenarios, lo que permitirá analizar alternativas específicas, según el grado de afectación de cada zona.



En ese sentido, el sector oeste es el más crítico, con viviendas colapsadas por fracturas curvas que movilizaron bloques enteros de tierra, mientras que en los sectores central y este la deformación ha sido menor, permitiendo a los vecinos retirar sus pertenencias y desarmar estructuras.



Al respecto, los especialistas sugirieron al municipio evaluar el desarme controlado en las casas menos impactadas, así como la ejecución de derrumbes asistidos en las zonas donde el desplome es inminente.



Para los barrios El Marquesado y Los Tilos, el informe señaló dinámicas particulares de movimiento que requieren evaluaciones geotécnicas y estructurales complementarias, adaptadas a las características propias de cada sector.

A diferencia del deslizamiento generalizado, en este sector la deformación impactó de manera desigual, dejando sectores al este sin daños importantes, aunque la situación sigue siendo compleja. Los expertos recomendaron al municipio realizar evaluaciones geotécnicas y estructurales casa por casa para determinar con precisión la estabilidad de cada construcción. Se requiere un trabajo de ingeniería profundo para entender la naturaleza de estas fallas y definir los pasos a seguir en ambos barrios.