Encuentro de música libre en El Cedro

05 de Febrero de 2026
espectaculos |
El restaurant y espacio cultural El Cedro, ubicado en calle Rivadavia 825, especializado en comida árabe y música en vinilo, se encuentra realizando viandas complementarias para los Bomberos Voluntarios frente a la emergencia de incendios que atraviesa la región.
Como espacio de encuentro y recepción de donaciones, el trabajo se complementa con arte colectivo: los días jueves, el patio se abre a la música de quienes se acerquen.
Desde canciones propias a improvisaciones, de zambas a blues o rap o tangos, no hay miramientos más que el compartir en el contexto solidario.
Hoy jueves desde las 20 horas, acompañado por los platos y bebidas propios del espacio esquelense.
SL
