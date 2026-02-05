Encuentro de música libre en El Cedro

El restaurant y espacio cultural El Cedro, ubicado en calle Rivadavia 825, especializado en comida árabe y música en vinilo, se encuentra realizando viandas complementarias para los Bomberos Voluntarios frente a la emergencia de incendios que atraviesa la región.

Como espacio de encuentro y recepción de donaciones, el trabajo se complementa con arte colectivo: los días jueves, el patio se abre a la música de quienes se acerquen.

Desde canciones propias a improvisaciones, de zambas a blues o rap o tangos, no hay miramientos más que el compartir en el contexto solidario.

Hoy jueves desde las 20 horas, acompañado por los platos y bebidas propios del espacio esquelense.

SL