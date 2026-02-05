18°
Jueves 05 de Febrero de 2026
espectaculos |
Por Redacción Red43

Encuentro de música libre en El Cedro

El espacio cultural se encuentra realizando viandas solidarias para los Bomberos Voluntarios, y para visibilizar la causa, invita a toda la comunidad a expresarse y aportar.
Por Redacción Red43

El restaurant y espacio cultural El Cedro, ubicado en calle Rivadavia 825, especializado en comida árabe y música en vinilo, se encuentra realizando viandas complementarias para los Bomberos Voluntarios frente a la emergencia de incendios que atraviesa la región.

 

Como espacio de encuentro y recepción de donaciones, el trabajo se complementa con arte colectivo: los días jueves, el patio se abre a la música de quienes se acerquen.

 

Desde canciones propias a improvisaciones, de zambas a blues o rap o tangos, no hay miramientos más que el compartir en el contexto solidario.

 

Hoy jueves desde las 20 horas, acompañado por los platos y bebidas propios del espacio esquelense.

 

SL

 

