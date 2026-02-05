26°
27°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 05 de Febrero de 2026
RED43 comarca-andina ISFDA N.º 814Lago Puelo
05 de Febrero de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Reabren las inscripciones a los profesorados de arte en Lago Puelo

El ISFDA N.º 814 reabrió las inscripciones para los profesorados de Artes Visuales, Música, Teatro y Danzas, con modalidades online y presenciales, y cupos limitados.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Instituto Superior de Formación Docente Artística ISFDA N.º 814 anunció la reapertura de inscripciones para los profesorados de arte. La convocatoria incluye las carreras de Artes Visuales, Música, Teatro y Danzas, con distintas modalidades de inscripción y cupos limitados.

 

Inscripción online para Artes Visuales

 

Desde el 2 de febrero, ya se encuentran abiertas las inscripciones online para el Profesorado de Artes Visuales. El trámite se realiza a través del enlace disponible en las redes oficiales del ISFDA 814 y en su sitio web institucional.

 

 

Inscripciones presenciales para Música, Teatro y Danzas

 

En el caso de los profesorados de Música, Teatro y Danzas, la inscripción será presencial, con pocas vacantes disponibles.
Las personas interesadas deberán presentarse a partir del miércoles 11 de febrero, en el horario de 18 a 21 horas, en la Escuela N.º 194, en el barrio La Isla de El Bolsón.

 

Documentación requerida

 

Para iniciar el trámite y abrir el legajo correspondiente, se deberá presentar:

 

  • Fotocopia de DNI

     

  • Fotocopia del título secundario

     

  • Carpeta colgante

     

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Incendio de pastizales cercano a viviendas en el paraje Los Coirones
2
 Su ex la mantuvo cautiva sin agua y sin comida: cómo Milagros pudo salir del calvario
3
 Nora Carrasco QEPD
4
 Incendio en Los Coirones: Municipio aporta recursos para frenar el avance del fuego
5
 La Fiesta Nacional del Lúpulo confirmó su grilla: Cuatro noches de música con artistas locales y figuras nacionales
1
 Edith Estrada Prieto QEPD
2
 Nación acordó declarar la Emergencia Ígnea tras el reclamo de los gobernadores
3
 Solidaridad Internacional: Canadá aporta fondos para combatir los incendios en Chubut
4
 Provincia sigue reforzando el combate de los incendios en la cordillera
5
 Tras los incendios, se avanza en la normalización total del servicio eléctrico en la Comarca Andina
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -