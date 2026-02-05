Reabren las inscripciones a los profesorados de arte en Lago Puelo

El Instituto Superior de Formación Docente Artística ISFDA N.º 814 anunció la reapertura de inscripciones para los profesorados de arte. La convocatoria incluye las carreras de Artes Visuales, Música, Teatro y Danzas, con distintas modalidades de inscripción y cupos limitados.
Inscripción online para Artes Visuales
Desde el 2 de febrero, ya se encuentran abiertas las inscripciones online para el Profesorado de Artes Visuales. El trámite se realiza a través del enlace disponible en las redes oficiales del ISFDA 814 y en su sitio web institucional.
Inscripciones presenciales para Música, Teatro y Danzas
En el caso de los profesorados de Música, Teatro y Danzas, la inscripción será presencial, con pocas vacantes disponibles.
Las personas interesadas deberán presentarse a partir del miércoles 11 de febrero, en el horario de 18 a 21 horas, en la Escuela N.º 194, en el barrio La Isla de El Bolsón.
Documentación requerida
Para iniciar el trámite y abrir el legajo correspondiente, se deberá presentar:
-
Fotocopia de DNI
-
Fotocopia del título secundario
-
Carpeta colgante
O.P.