Jueves 05 de Febrero de 2026
05 de Febrero de 2026
Por Redacción Red43

El Hospital de Área El Bolsón incorporó un equipo de videolaparoscopía Full HD

La adquisición del equipo de videolaparoscopía Full HD, valuado en más de 12 millones de pesos, fue posible gracias a los aportes mensuales y voluntarios de las y los asociados de Coopetel y permitirá cirugías más precisas.
Por Redacción Red43

Gracias al aporte mensual y voluntario de las asociadas y asociados de Coopetel, el Hospital de Área El Bolsón incorporó un equipo de videolaparoscopía de alta definición (Full HD) que ya fue destinado al quirófano y permitirá mejorar la atención quirúrgica en el sistema público de salud.

 

La inversión alcanzó los $12.122.000 y fue canalizada a través de las Voluntarias del Hospital. El nuevo equipamiento será utilizado en el área de cirugía y representa un salto cualitativo tanto para los pacientes como para el personal médico.

 

Aporte colectivo

 

La entrega del equipo fue realizada por el presidente de Coopetel, Marcelo Contardi, junto al secretario de la Mesa Ejecutiva, Facundo Andreassi, a Ana, Anabella y Viviana, integrantes del equipo de Voluntarias del Hospital de Área El Bolsón.

 

Debido a la magnitud de la compra, desde la cooperativa se transfirieron los fondos, y además se gestionó de forma directa la adquisición del equipamiento con la empresa PAM Argentina.

 

 

“El aporte expresa los valores cooperativos que nos definen y el compromiso permanente con la comunidad. Muchas asociadas y asociados de Coopetel se atienden en el hospital, y fortalecer el sistema de salud pública es también una forma de cuidarnos entre todos”, expresó Contardi.

 

Tecnología para cirugías más seguras

 

El equipo de videolaparoscopía Full HD incorpora tecnología de última generación que permite realizar cirugías mínimamente invasivas, con mayor precisión, menor riesgo y tiempos de recuperación más cortos para los pacientes.

 

El sistema incluye:

 

  • Cámara y consola Full HD, que funcionan como el “ojo” del equipo quirúrgico y permiten una visualización detallada en tiempo real.

     

  • Laparoscopio de 30°, que brinda mayor amplitud de visión y facilita la maniobrabilidad durante las intervenciones.

     

  • Fibra óptica de última generación, que asegura una iluminación óptima y máxima claridad del campo quirúrgico.

     

Este tipo de equipamiento mejora las condiciones de trabajo del personal médico y eleva los estándares de atención en el hospital público de la localidad.

 

 

Tres meses de aportes

 

La compra del equipo representa el equivalente a casi tres meses de los aportes voluntarios que realizan las y los asociados de Coopetel. Actualmente, la cooperativa transfiere más de 5 millones de pesos mensuales a las Voluntarias del Hospital de Área El Bolsón y una cifra similar a los Bomberos Voluntarios, fondos que se definen en las Asambleas Generales Ordinarias.

 

 

 

O.P.

 

