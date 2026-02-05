Puerto Patriada: El incendio cumple un mes y las reactivaciones recuerdan que aún no terminó

A un mes de iniciado el incendio en Puerto Patriada, el fuego sigue escribiendo capítulos diarios que obligan a mirar más allá de los porcentajes. Según el Parte Oficial N° 35, emitido este 4 de febrero a las 19.30, el incendio permanece contenido en un 85%, aunque el sector del Arroyo El Blanco continúa activo en todo su perímetro, con reactivaciones internas que demandan trabajo constante.

El operativo está a cargo del Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), dependiente de la Secretaría de Bosques, fuente oficial de información sobre la evolución del incendio que comenzó el 5 de enero y marcó el momento más crítico del verano en la Comarca Andina.

El foco hoy: sostener lo contenido

Durante la jornada del miércoles, las tareas se concentraron en recorridos y enfriamientos dentro del perímetro ya afectado. En las zonas de El Coihue y La Burrada, el personal detectó reactivaciones durante la tarde, que pudieron ser abordadas mediante el uso de equipos de agua y construcción de líneas.

En el sector El Retamal, sobre el flanco izquierdo hacia la cabeza del incendio, los brigadistas trabajaron sobre puntos calientes ubicados en sectores altos y de difícil acceso, utilizando herramientas manuales y contando con apoyo de medios aéreos para reforzar la contención.

Una situación similar se registró en la zona conocida como “Tinelli”, donde continuaron los recorridos y la construcción de líneas cortafuegos, también con asistencia aérea a requerimiento del personal de línea.

Un operativo que no se detiene

Actualmente, 169 personas forman parte del operativo. Aunque el incendio se encuentra mayormente contenido, el escenario exige vigilancia permanente, ya que cualquier cambio en las condiciones climáticas (especialmente viento o aumento de temperatura) puede reactivar focos dentro del área quemada.

Desde el SPMF confirmaron que el resto de los sectores se mantiene bajo observación, sin novedades importantes, pero con monitoreos constantes.

Qué se espera para las próximas horas

Para este jueves, el plan de trabajo prevé la continuidad de los recorridos en La Burrada y El Coihue, además de tareas sostenidas en Tinelli y El Retamal. El objetivo será reforzar las líneas construidas, profundizar los enfriamientos y asegurar que los puntos calientes no evolucionen.

La superficie total afectada y las causas del incendio aún se encuentran en proceso de determinación, al igual que el impacto final sobre la vegetación, que incluye matorral, bosque implantado y bosque nativo.

Más que un porcentaje

Con el paso de los días, el incendio de Puerto Patriada dejó de medirse solo en cifras. La etapa actual es menos visible, pero no menos importante: recorridos largos, trabajos manuales, vigilancia constante y una presencia sostenida en el territorio para evitar que el fuego vuelva a ganar terreno.

La contención trajo alivio, pero el operativo sigue activo. Y mientras el verano avanza, la consigna se mantiene intacta: no bajar la guardia.

O.P.