Tragedia en la Ruta 7: Gaiman despide con profundo dolor a Mariana de Pablo Lloyd

Un profundo sentimiento de tristeza e impotencia atraviesa por estas horas a la localidad de Gaiman. El fallecimiento de Mariana de Pablo Lloyd, una joven y querida docente de la Escuela N° 100, ha dejado una marca de dolor irreparable en sus vecinos, colegas y familiares.





El hecho

El accidente ocurrió este miércoles sobre la Ruta 7, cuando Mariana se desplazaba, como era su costumbre, en su bicicleta. Por razones que aún son materia de pericias, fue embestida por una camioneta Toyota Hilux conducida por un vecino también conocido de la zona. El impacto fue de tal magnitud que la joven perdió la vida de forma inmediata; al llegar la ambulancia al lugar, el personal médico no pudo realizar maniobras de reanimación.

La investigación: sin rastro de sustancias y bajo condiciones óptimas

En diálogo exclusivo con Jornada, el jefe de la Comisaría de Gaiman, comisario Damian Lacanette, brindó detalles sobre el avance de la causa. Las pericias toxicológicas realizadas tanto a la víctima como al conductor arrojaron resultados negativos, descartando cualquier influencia de alcohol o drogas en el siniestro.

"Fue un accidente con una víctima fatal, pero no vemos ningún dato que arroje que fue producto de la ingesta de sustancias", reiteró Lacanette. Las autoridades señalaron que, al momento del impacto, había buena visibilidad y el asfalto estaba seco. Sin embargo, el comisario advirtió sobre la precariedad de las banquinas en ese tramo de la ruta: "Los ciclistas suelen ir por el borde de la cinta blanca y, a veces, los conductores pasan muy cerca o el ciclista invade la ruta, produciéndose el accidente".

Situación del conductor y despedida

Tras el choque, el conductor de la camioneta no se dio a la fuga; por el contrario, regresó de inmediato al lugar del impacto, aunque se encontraba en un profundo estado de shock que le impidió prestar declaración inicial sobre la mecánica del hecho.

Actualmente, el vehículo se encuentra secuestrado y el conductor ha sido imputado por el accidente, aunque recuperó la libertad tras fijar domicilio y designar un abogado, ya que la fiscalía no halló elementos para mantener su detención.

Un adiós cargado de angustia

Mariana de Pablo Lloyd será recordada por su calidez humana y su vocación profesional. Tras la autopsia realizada este jueves en Trelew, sus restos fueron entregados a su familia para recibir cristiana sepultura durante la tarde de hoy.





Las redes sociales se han convertido en un mural de recuerdos y mensajes de apoyo para sus padres y su pequeño hijo. Gaiman hoy despide no solo a una docente, sino a una joven madre cuya vida fue truncada de forma injusta, dejando un vacío que se siente en cada rincón del pueblo.