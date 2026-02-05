Esquel y Trevelin podrán abastecerse de carne faenada en Gobernador Costa

En un movimiento clave para el sector productivo y el bolsillo de los consumidores, el intendente de Esquel, Matías Taccetta, anunció que la planta de faena de Gobernador Costa quedará habilitada para abastecer a las ciudades de Esquel y Trevelin. La medida, que se formalizará mediante un decreto provincial la próxima semana, busca resolver una problemática logística que encarecía los productos cárnicos en la región.

Menos kilómetros, menores costos

Hasta el momento, muchos productores y carniceros de la zona debían trasladar sus animales hasta 28 de Julio para realizar la faena, lo que implicaba recorrer cientos de kilómetros adicionales. Con esta nueva habilitación, se espera un impacto directo en el precio de venta al público.

"Es una gestión que venimos haciendo hace tiempo", explicó Taccetta. "Hablamos con el gobernador y nos dio el ok. Esperamos que esto permita disminuir los costos; hoy los kilómetros que deben recorrer los productores son muchos y tener la posibilidad de faenar en una planta cercana es fundamental".

Salud pública y control sanitario

Más allá del beneficio económico, el intendente hizo hincapié en que esta decisión es una política de salud pública. Contar con un lugar habilitado y cercano garantiza que la carne que llega a los mostradores de Esquel y Trevelin cumpla con todos los estándares sanitarios.

"La salud pública también nos compete. Tener un lugar habilitado donde se pueda faenar es una necesidad de toda la zona", destacó el mandatario, quien llevó adelante la gestión de manera conjunta con el intendente de Gobernador Costa.

El paso administrativo final

Taccetta confirmó que, tras el cambio de autoridades en el Ministerio de Producción —ahora bajo la conducción de Juan Pabón—, el pedido avanzó rápidamente. "Seguramente la semana que viene ya tendremos el decreto firmado. Es una modificación técnica, ya que hoy la planta está habilitada para otras localidades pero no para Esquel y Trevelin; el decreto nos incluirá formalmente", concluyó el intendente.





