Jueves 05 de Febrero de 2026
05 de Febrero de 2026
Por Redacción Red43

El Gobierno lanza la Oficina de Respuesta Oficial para combatir noticias falsas en redes

A través de una nueva cuenta en la plataforma X, el Poder Ejecutivo busca desmentir operaciones de prensa y brindar información directa a los ciudadanos bajo la supervisión del equipo de comunicación digital. 
El Gobierno nacional puso en funcionamiento la Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina, una iniciativa impulsada por el presidente Javier Milei para intervenir activamente en la red social X. Esta nueva herramienta depende de la Dirección Nacional de Comunicación Digital y tiene como función primordial contrastar lo que el oficialismo denomina noticias falsas o maniobras de desinformación por parte de sectores de la oposición y medios tradicionales. Desde la Casa Rosada explicaron que el objetivo es exponer datos concretos para que la ciudadanía pueda diferenciar entre los hechos reales y los relatos políticos.

 

La administración actual sostiene que la eliminación de la pauta oficial generó un incremento en la difusión de versiones erróneas, lo que hace necesaria una respuesta gubernamental inmediata y sin rodeos. La cuenta oficial servirá para señalar falsedades específicas y dejar en evidencia lo que consideran operaciones de la casta política, asegurando que la democracia se fortalece cuando se exponen las mentiras. Esta estrategia forma parte de la denominada batalla cultural que lleva adelante el Poder Ejecutivo, buscando que la verdad vuelva a ser el eje de la información pública sin recurrir a mecanismos de censura.

 

 

 

 

E.B.W.

 

