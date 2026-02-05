Gajardo: "Queremos que el turista se lleve la mejor experiencia en Esquel"

En un contexto desafiante para el sector, la Subsecretaría de Turismo de Esquel refuerza su presencia en el territorio y apuesta a la planificación estratégica para sostener el flujo de visitantes durante todo el año. Facundo Gajardo brindó detalles sobre las acciones de promoción actuales y el calendario que se viene para la ciudad.

Recibimiento con cortesías en los accesos

Durante los meses de enero y febrero, el municipio dispuso equipos de recepción en la portada de ingreso a Esquel y en los accesos al Parque Nacional Los Alerces. "Estamos haciendo un recibimiento a aquellos turistas que eligen visitarnos con una ruleta digital. Les damos la bienvenida y pueden ganar desayunos, meriendas, comidas o entradas al Parque", explicó Gajardo.

Esta acción busca premiar al visitante que elige el destino y se replicará en las portadas Centro y Sur del Parque Nacional, las cuales se encuentran operativas (con las restricciones conocidas en el área de Bahía Rosales por la contingencia ígnea).

"Tu evento en Esquel": el motor de la temporada media

Uno de los pilares de la gestión para este 2026 es el programa "Tu evento en Esquel", una marca diseñada para potenciar el turismo de reuniones, científico y deportivo. "El objetivo es que los eventos generen el máximo impacto positivo. Buscamos que quienes vienen a un congreso o a una competencia deportiva aprovechen toda la cadena de valor y disfruten de la ciudad", señaló el referente.

La vinculación entre Turismo, Deportes y Cultura es clave para que los eventos traccionen visitantes de forma sostenida más allá de las temporadas altas de verano e invierno. "Los eventos nos permiten tener distribuidos visitantes todo el año, lo cual es un alivio y un ingreso genuino para el sector", añadió.

Balance de enero y proyección a invierno

Respecto a las estadísticas, Gajardo confirmó que enero cerró con una ocupación cercana al 45%. "Sabemos el contexto que estamos atravesando y nuestro rol es acompañar a quienes sostienen la actividad. En Esquel tenemos todos los servicios activos: La Trochita, la Reserva Natural Urbana La Zeta, las agencias y el Parque Nacional", detalló.

De cara al futuro inmediato, la Secretaría ya tiene "un ojo puesto en el invierno", pero antes se enfocará en fortalecer la actividad hasta Semana Santa, potenciando los fines de semana largos y el calendario de eventos programados para la temporada media.