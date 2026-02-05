Le tragó la tarjeta, destrozó el cajero a patadas

Lo que comenzó como un trámite cotidiano frente a un cajero automático terminó en una causa penal por daños. Un hombre, cuya identidad se mantuvo bajo reserva, logró resolver su situación judicial mediante un acuerdo de conciliación luego de haber atacado a golpes y patadas una terminal de la Red Link.

El ataque de furia

El hecho ocurrió el 4 de marzo del año pasado, alrededor de las 9:00 de la mañana, en el cajero ubicado en la intersección de la avenida 25 de Mayo y la calle Castelli, frente al Ministerio de Economía.

Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, el imputado ingresó al sector y, al ver que el sistema le retenía la tarjeta de débito, reaccionó de forma violenta. Primero descargó su frustración con golpes de puño y luego continuó con patadas que provocaron la rotura total de la parte inferior del equipo. Tras el ataque, el hombre abandonó el lugar con total tranquilidad a bordo de un remís.

La solución: reparación económica

Durante la audiencia preliminar realizada en la Oficina Judicial de Rawson, las partes llegaron a una salida alternativa contemplada en el Código Procesal. El imputado, asistido por el abogado Pablo Sánchez, propuso una reparación económica de 248.000 pesos para cubrir los daños ocasionados.

El Dr. Pablo García, representante del Banco del Chubut S.A., prestó su conformidad tras presentar el presupuesto con la valuación de los arreglos. La jueza Laura Martini homologó el acuerdo, que establece el pago en dos cuotas.

Sobreseimiento condicionado

La resolución del caso, impulsada por la funcionaria de fiscalía Agostina Torne, establece una condición clara: una vez que el hombre complete el pago de la totalidad del dinero, la Justicia dictará su sobreseimiento definitivo. De esta manera, el proceso judicial se dará por finalizado sin que el imputado reciba una condena de prisión, siempre y cuando cumpla con lo pactado.