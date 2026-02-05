10°
05 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Chubut coordina 15 medios aéreos para frenar el fuego en Patriada y Lago Rivadavia

Con el apoyo de helicópteros y aviones hidrantes, brigadistas de todo el país trabajan en Puerto Patriada y Villa Lago Rivadavia. El objetivo es enfriar puntos calientes y reforzar líneas para evitar reactivaciones.
Por Redacción Red43

La lucha contra el fuego en la zona cordillerana no da tregua. Bajo la coordinación del Servicio Provincial de Manejo del Fuego y la Secretaría de Bosques, se despliega un operativo masivo que involucra a cerca de 500 combatientes de Chubut, Buenos Aires, Neuquén, Santa Cruz, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe y Río Negro.

 

La logística cuenta con un soporte técnico de gran escala: 15 medios aéreos (aviones hidrantes y helicópteros con helibalde), 14 autobombas, 9 camiones cisterna, 60 camionetas y maquinaria pesada para la apertura de cortafuegos.

 

Focos en Villa Lago Rivadavia

En el incendio denominado “Puerto Café”, que se originó en el Parque Nacional Los Alerces, el esfuerzo de este jueves se concentra en las zonas de Vaca Muerta, Piedras Bayas, Pampa de Sarsa y Villa Lago Rivadavia.

 

Tras detectarse puntos calientes fuera del perímetro el miércoles, los equipos trabajan intensamente en:

 

-Refuerzo de líneas de control.

 

-Recorridos para detectar focos secundarios.

 

-Enfriamientos con apoyo de helicópteros del Servicio Nacional de Manejo del Fuego y de la provincia de Río Negro.

 

Situación en Puerto Patriada

En el sector de “Primera Cantera”, los brigadistas enfrentan reactivaciones en la zona de El Coihue, las cuales están siendo atacadas con equipos de agua. La mayor complejidad se registra en El Retamal y la zona conocida como “Tinelli”, donde los puntos calientes se ubican en áreas altas de difícil acceso. Allí, el personal trabaja con herramientas manuales y apoyo aéreo para evitar que las llamas sobrepasen las líneas cortafuegos.




 

 

