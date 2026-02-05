YPF oficializa la venta de Metrogas y espera ofertas por u$s 700 millones

En el marco de su plan de optimización de activos, YPF, bajo la conducción de Horacio Marín, puso en marcha formalmente la venta de su paquete accionario en Metrogas. La compañía controla el 51% de las acciones Clase A y un 19% de las Clase B, totalizando cerca del 70% del capital de la distribuidora.

Una empresa saneada y con mercado sólido

La compañía atraviesa un presente sensiblemente más sólido que en años anteriores, logrando consolidar una estructura financiera robusta para este proceso de venta. Este fortalecimiento fue posible gracias a la Revisión Quinquenal Tarifaria para el período 2025-2030, una medida que permitió recomponer la ecuación económica de la firma tras enfrentar largos períodos de atraso en las tarifas e inestabilidad cambiaria.

En términos operativos, Metrogas destaca actualmente con ingresos anuales que superan los u$s 800 millones y un EBITDA que se sitúa cerca de los u$s 150 millones. Con una capitalización bursátil estimada en u$s 1.100 millones, la distribuidora se mantiene como la más importante del país: atiende a una base de 2,4 millones de usuarios, lo que representa aproximadamente el 20% del mercado residencial de gas natural en Argentina.

La extensión de la concesión: la llave de la venta

Para que la operación sea atractiva para los inversores, resulta fundamental ampliar el plazo de la licencia. Gracias a la Ley Bases, las distribuidoras pueden solicitar prórrogas de hasta 20 años. En este caso, se busca extender el contrato de Metrogas hasta 2047, trámite que aguarda el aval de la Procuración del Tesoro.

Fin de una excepción histórica

La salida de YPF de Metrogas también resuelve una irregularidad normativa de larga data. La Ley del Gas (24.076) prohíbe que las productoras controlen distribuidoras. YPF mantenía el control desde 2012 bajo un waiver especial de Enargas que siempre fue considerado transitorio.

El éxito de esta transacción será interpretado por el mercado como una señal del interés inversor por los activos regulados en Argentina y la confianza en el nuevo marco económico de largo plazo.