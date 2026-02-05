18°
18° -1°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 05 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 clima Esquelclima
05 de Febrero de 2026
clima |
Por Redacción Red43

Pronóstico del tiempo: se espera un jueves fresco y con ráfagas de viento en la zona

Se espera un marcado descenso de la temperatura en las primeras horas del día. A pesar de que el sol asomará por la tarde, el viento constante del sudoeste mantendrá la sensación térmica baja durante toda la jornada.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Según los datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional para hoy jueves 5 de febrero de 2026, la jornada comenzará con un ambiente frío y cielo mayormente cubierto.

 

Temperaturas y estado del cielo

 

  • Madrugada: El día iniciará con una temperatura mínima de 5°C y cielo parcialmente nublado.

     

  • Mañana: Se espera un leve ascenso hasta los 7°C, manteniendo la nubosidad parcial.

     

  • Tarde: Se alcanzará la temperatura máxima del día, situada en los 16°C, con un cielo algo nublado.

     

  • Noche: La jornada cerrará con un descenso térmico, ubicándose en los 13°C.

     

Viento y precipitaciones

 

El viento soplará de manera constante desde el sudoeste (SO) durante todo el día. Si bien por la mañana las velocidades serán moderadas (entre 23 y 31 km/h), la intensidad aumentará significativamente a partir de la tarde, con velocidades de hasta 41 km/h.

 

Lo más destacado serán las ráfagas, que podrían alcanzar velocidades de entre 42 y 50 km/h durante la tarde y mantenerse en ese rango hasta el final del día. En cuanto a las lluvias, la probabilidad de precipitación es casi nula (0%), a excepción de la madrugada, donde existe una mínima probabilidad de entre el 0 y 10%.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Incendio de pastizales cercano a viviendas en el paraje Los Coirones
2
 Su ex la mantuvo cautiva sin agua y sin comida: cómo Milagros pudo salir del calvario
3
 Nora Carrasco QEPD
4
 Incendio en Los Coirones: Municipio aporta recursos para frenar el avance del fuego
5
 La Fiesta Nacional del Lúpulo confirmó su grilla: Cuatro noches de música con artistas locales y figuras nacionales
1
 Edith Estrada Prieto QEPD
2
 Nación acordó declarar la Emergencia Ígnea tras el reclamo de los gobernadores
3
 Solidaridad Internacional: Canadá aporta fondos para combatir los incendios en Chubut
4
 Provincia sigue reforzando el combate de los incendios en la cordillera
5
 Tras los incendios, se avanza en la normalización total del servicio eléctrico en la Comarca Andina
Clima
clima |
Por Red43 -
clima |
Por Red43 -
Clima
clima |
Por Red43 -
clima |
Por Red43 -
Clima
clima |
Por Red43 -
clima |
Por Red43 -