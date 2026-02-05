Pronóstico del tiempo: se espera un jueves fresco y con ráfagas de viento en la zona

Según los datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional para hoy jueves 5 de febrero de 2026, la jornada comenzará con un ambiente frío y cielo mayormente cubierto.

Temperaturas y estado del cielo

Madrugada: El día iniciará con una temperatura mínima de 5°C y cielo parcialmente nublado.

Mañana: Se espera un leve ascenso hasta los 7°C , manteniendo la nubosidad parcial.

Tarde: Se alcanzará la temperatura máxima del día, situada en los 16°C , con un cielo algo nublado.

Noche: La jornada cerrará con un descenso térmico, ubicándose en los 13°C.

Viento y precipitaciones

El viento soplará de manera constante desde el sudoeste (SO) durante todo el día. Si bien por la mañana las velocidades serán moderadas (entre 23 y 31 km/h), la intensidad aumentará significativamente a partir de la tarde, con velocidades de hasta 41 km/h.

Lo más destacado serán las ráfagas, que podrían alcanzar velocidades de entre 42 y 50 km/h durante la tarde y mantenerse en ese rango hasta el final del día. En cuanto a las lluvias, la probabilidad de precipitación es casi nula (0%), a excepción de la madrugada, donde existe una mínima probabilidad de entre el 0 y 10%.