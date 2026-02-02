19°
Esquel, Argentina
Lunes 02 de Febrero de 2026
Lunes templado e inestable

La jornada del lunes 2 tendrá una mínima de 16° y una máxima de 21°, con baja probabilidad de lluvias por la mañana y mayores chances hacia la tarde y la noche.
El lunes 2 se presentará con condiciones climáticas variables. La temperatura mínima será de 16° y la máxima alcanzará los 21°, configurando una jornada templada.

 

Durante la mañana, el tiempo se mantendrá relativamente estable, con una baja probabilidad de precipitaciones que oscilará entre el 0 y el 10%. Sin embargo, hacia la tarde comenzará a incrementarse la inestabilidad, con chances de lluvias que se ubicarán entre el 40 y el 70%, condición que se mantendría durante la noche.

 

En cuanto a la humedad, los registros serán elevados a lo largo del día. Por la mañana se estiman valores de entre el 60 y el 69%, mientras que hacia la noche descenderán levemente, ubicándose entre el 42 y el 50%.

 

Las temperaturas se mantendrán estables durante la jornada, con 16° por la mañana, un pico de 21° por la tarde y nuevamente 16° hacia la noche. Se recomienda tener en cuenta la probabilidad de lluvias, especialmente para actividades al aire libre durante la segunda mitad del día.

 

 

R.G.

 

