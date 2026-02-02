Lunes templado e inestable

El lunes 2 se presentará con condiciones climáticas variables. La temperatura mínima será de 16° y la máxima alcanzará los 21°, configurando una jornada templada.

Durante la mañana, el tiempo se mantendrá relativamente estable, con una baja probabilidad de precipitaciones que oscilará entre el 0 y el 10%. Sin embargo, hacia la tarde comenzará a incrementarse la inestabilidad, con chances de lluvias que se ubicarán entre el 40 y el 70%, condición que se mantendría durante la noche.

En cuanto a la humedad, los registros serán elevados a lo largo del día. Por la mañana se estiman valores de entre el 60 y el 69%, mientras que hacia la noche descenderán levemente, ubicándose entre el 42 y el 50%.

Las temperaturas se mantendrán estables durante la jornada, con 16° por la mañana, un pico de 21° por la tarde y nuevamente 16° hacia la noche. Se recomienda tener en cuenta la probabilidad de lluvias, especialmente para actividades al aire libre durante la segunda mitad del día.

R.G.