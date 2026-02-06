18°
21°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 06 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Puerto MadrynCrucerosChubut
06 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Puerto Madryn recibe por primera vez al Pacific World, el crucero de la paz

Con más de 1.600 pasajeros a bordo, la embarcación de la organización Peace Boat amarró en el muelle Piedra Buena, consolidando a Chubut como un punto estratégico del turismo internacional.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La temporada de cruceros en la provincia de Chubut sumó este viernes un capítulo histórico con el arribo inaugural del Pacific World a las costas de Puerto Madryn. La imponente embarcación amarró durante las primeras horas de la mañana en el lado sur del Muelle Comandante Luis Piedra Buena, transportando a 1.686 pasajeros y 679 tripulantes en una escala que reafirma el creciente posicionamiento de la región dentro del circuito de navegación internacional.

 

Proveniente de Ushuaia, este buque no es un crucero convencional, ya que es operado por la organización internacional Peace Boat. Esta entidad sin fines de lucro recorre el mundo promoviendo programas de intercambio cultural, educación para la paz y desarrollo sostenible, lo que otorga a su estadía un perfil distintivo centrado en la reflexión global y el encuentro entre diversas culturas. Su presencia en aguas chubutenses hasta el atardecer de este viernes representa una oportunidad invaluable para la proyección internacional de los puertos locales.

 

Para celebrar este primer contacto, autoridades de la Administración Portuaria de Puerto Madryn encabezaron una ceremonia oficial a bordo. Durante el encuentro, se realizó el tradicional intercambio de plaquetas con el capitán y los responsables de la embarcación, un gesto institucional que simboliza la bienvenida y el reconocimiento a la elección de Chubut como destino. Este acto subraya la importancia de la colaboración entre los distintos niveles del sector portuario para garantizar la logística de naves de gran porte.

 

El arribo del Pacific World se integra en una estrategia de desarrollo impulsada por el Gobierno del Chubut, orientada a fortalecer la infraestructura portuaria y la conectividad turística. La exitosa maniobra de atraque y la recepción de miles de visitantes extranjeros consolidan al puerto madrynense como uno de los nodos de pasajeros más relevantes del país, demostrando la capacidad operativa de la provincia para recibir propuestas marítimas diversas y de alto impacto social y económico.

 

 

 

 

E.B.W.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Taccetta sobre el desmonte en Monte Bianco: "Hicimos la denuncia por la gravedad del caso"
2
 Controlaron el incendio en Los Coirones: operativo conjunto evitó daños mayores
3
 Incendio en Los Coirones: Municipio aporta recursos para frenar el avance del fuego
4
 Tragedia en la Ruta 7: Gaiman despide con profundo dolor a Mariana de Pablo Lloyd
5
 Le tragó la tarjeta, destrozó el cajero a patadas
1
 Edith Estrada Prieto QEPD
2
 Solidaridad Internacional: Canadá aporta fondos para combatir los incendios en Chubut
3
 Taccetta sobre el desmonte en Monte Bianco: "Hicimos la denuncia por la gravedad del caso"
4
 Provincia sigue reforzando el combate de los incendios en la cordillera
5
 Controlaron el incendio en Los Coirones: operativo conjunto evitó daños mayores
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -