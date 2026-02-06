Puerto Madryn recibe por primera vez al Pacific World, el crucero de la paz

La temporada de cruceros en la provincia de Chubut sumó este viernes un capítulo histórico con el arribo inaugural del Pacific World a las costas de Puerto Madryn. La imponente embarcación amarró durante las primeras horas de la mañana en el lado sur del Muelle Comandante Luis Piedra Buena, transportando a 1.686 pasajeros y 679 tripulantes en una escala que reafirma el creciente posicionamiento de la región dentro del circuito de navegación internacional.

Proveniente de Ushuaia, este buque no es un crucero convencional, ya que es operado por la organización internacional Peace Boat. Esta entidad sin fines de lucro recorre el mundo promoviendo programas de intercambio cultural, educación para la paz y desarrollo sostenible, lo que otorga a su estadía un perfil distintivo centrado en la reflexión global y el encuentro entre diversas culturas. Su presencia en aguas chubutenses hasta el atardecer de este viernes representa una oportunidad invaluable para la proyección internacional de los puertos locales.

Para celebrar este primer contacto, autoridades de la Administración Portuaria de Puerto Madryn encabezaron una ceremonia oficial a bordo. Durante el encuentro, se realizó el tradicional intercambio de plaquetas con el capitán y los responsables de la embarcación, un gesto institucional que simboliza la bienvenida y el reconocimiento a la elección de Chubut como destino. Este acto subraya la importancia de la colaboración entre los distintos niveles del sector portuario para garantizar la logística de naves de gran porte.

El arribo del Pacific World se integra en una estrategia de desarrollo impulsada por el Gobierno del Chubut, orientada a fortalecer la infraestructura portuaria y la conectividad turística. La exitosa maniobra de atraque y la recepción de miles de visitantes extranjeros consolidan al puerto madrynense como uno de los nodos de pasajeros más relevantes del país, demostrando la capacidad operativa de la provincia para recibir propuestas marítimas diversas y de alto impacto social y económico.

E.B.W.